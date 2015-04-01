Радио онлайн слушать бесплатно

Лучшее радио онлайн слушать на сайте RadioUkr. Любимые радиостанции бесплатно и всегда онлайн, необходим лишь интернет. Слушайте свои любимые станции в хорошем качестве и приходите к нам периодически, мы всегда рады каждому нашему посетителю.

Украинское радио онлайн: лучшие станции в удобном формате!

Чтобы получить удовольствие от прослушивания украинских станций, необязательно использовать приемник, магнитофон, мобильный телефон! Теперь у вас есть возможность насладиться преимуществами современного интернет-радио. На нашем портале посетитель найдет то, что ему интересно:

Музыкальные каналы. Любители рока, рок-н-ролла, шансона, рэпа, поп, композиций прошлых лет, танцевальных хитов останутся довольны выбором станций («Радио Рекорд, «Лав Радио онлайн», «Хит ФМ», «Русское радио» и т.д.)

Новостные каналы. Вы будете в курсе последних событий в Украине и государствах мира. Некоторые станции постоянно предлагают слушателям пообщаться с известными людьми в прямом эфире для обсуждения политических, экономических тем.

Развлекательные каналы. Радио онлайн Украина порадует интересными информационными передачами. Некоторые станции специализируются на определенной тематике: свадебных традициях, йоге, юморе, моде.

Любопытный факт: государственные радиостанции США до 2013 года не имели возможности вещать на территории собственной страны! Причина – закон о том, что все СМИ направлены на пропаганду, а власти должны любой ценой защищать народ от агитации.

Почему современные люди предпочитают слушать радио онлайн?

Портал radioukr.com.ua – отличный вариант для украинцев, выбирающих комфорт. Вы не столкнетесь с нежелательными помехами, которые не дают наслаждаться эфиром: качественное звучание порадует самого требовательного человека.

Если вы предпочитаете слушать радио онлайн, то вам не придется мириться с территориальными ограничениями. Вы сможете побаловать себя станциями, которые вешают в других городах государства. Будьте в курсе актуальных новостей и интересной информации! Количество радиостанций на нашем портале регулярно увеличивается: мы стараемся угодить аудитории.

Украинские провайдеры интернета предлагают достаточную скорость для прослушивания радио без затормаживания. Для качественного звучания требуется соединение около 128 Кбит/с.

Как послушать радио онлайн на портале radioukr.com.ua?

Просто перейдите на страничку понравившейся станции и нажмите кнопку воспроизведения. Вам не придется просматривать навязчивую рекламу, чтобы включиться в эфир. В любой момент можно остановить трансляцию или закрыть страничку, чтобы ознакомиться со следующим каналом. Радио онлайн слушать бесплатно можно без регистрации: мы ценим время пользователей!

Если вы искали официальный сайт Национальной радиокомпании Украины, то вам сюда nrcu.gov.ua. А сейчас на этом сайте можно послушать любую украинскую радиостанцию совершенно бесплатно. Или послушайте эфир НРКУ на нашем сайте.