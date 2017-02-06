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Заболевания суставов занимают лидирующие позиции в списках болезней. Болевой синдром, характерный для нарушений опорно-двигательного аппарата, способен надолго вывести человека из привычного ритма жизни. Лекарственные препараты, как правило, предназначены для устранения симптомов, облегчения состояния тканей, снятие воспаления, нормализацию двигательных функций. Среди них Артропант – крем для суставов отзывы о котором сегодня можно услышать самые неоднозначные. Что он собой представляет и из чего состоит? Стоит или не стоит купить Артропант?

Механизм действия крема для суставов Артропант

В основе действия Артропанта положено усиление кровотока в подлежащих тканях кожи. Уникальная формула препарата содержит панты алтайского марала, растительные экстракты, натуральные эфирные масла и витаминный комплекс. Комплексное воздействие этих соединений оказывает следующее действие на соединительную ткань и суставные структуры:

усиливает крово- и лимфообращений в тканях;

обеспечивает приток питательных веществ и кислорода;

способствует выведению продуктов обмена из места воспаления;

устраняет воспалительный процесс;

уменьшает или полностью ликвидирует болевой синдром;

уменьшает отечность тканей;

восстанавливает нервную проводимость (исчезает онемение, восстанавливается чувствительность);

способствует регенерации (восстановлению) поврежденных тканей.

Во время применения Артропана действующие вещества осмотическим путем проникают в кровь, а затем доставляются к месту воспалительного процесса и оказывают лечебное воздействие. Собственно, этот момент и является главным аргументом людей, оставляющих отрицательные отзывы о креме для суставов Артропант. Тем не менее, препарат успешно оказывает лечебный эффект, и на сегодняшний день является абсолютно конкурентноспособным, и признан врачами.

Панты оленей столетиями ценились как уникальное целебное средство от многих заболеваний, в том числе и от суставных. Для лечения сибиряки приготавливали из них мазь. Однако при изготовлении средства возникает проблема: животные скидывают рога только один раз в год. К тому же именно этот вид животных, алтайский марал, довольно немногочислен. Поэтому выпуск препарата существенно ограничен.

Компоненты крема Артропант

В пантах содержатся хондроитин и глюкозамин – естественные соединения, составляющие основу соединительной и хрящевой ткани. Их поступление обеспечивает такие процессы, как:

активация синтеза гиалуроновой кислоты;

устранение воспалительного процесса и болевого синдрома;

активное питание суставных структур;

регенерация хрящевой ткани;

укрепление хрящей, сухожилий и связок;

предупреждение дальнейшего разрушения элементов соединительной ткани.

Кроме хондроитина и глюкозамина в состав Артропанта входят следующие ингредиенты:

натуральные эфирные масла;

пантенол (стимулирует регенерацию);

крапивный яд (повышает местный иммунитет);

деготь;

растительные экстракты;

экстракты ягод;

никотиновая кислота (вит. РР) и витамин С;

белое мумие.

Благодаря растительным экстрактам и эфирным маслам мазь обладает приятным травяным запахом. Все компоненты, входящие в состав мази Артропант, имеют натуральное происхождение. Это подразумевает не слишком длительный срок хранения препарата. Его применение следует осуществлять сразу после покупки. Для предотвращения испарения эфирных масел средство нужно держать плотно закрытым, а хранить при низких температурах, лучше всего – в холодильнике.

Как применять Артропант

Крем нужно наносить на чистую и сухую кожу. Наилучший эффект достигается, если перед нанесением кожа будет разогрета. Для этого поврежденный участок можно аккуратно растереть (по возможности), либо наложить на него на несколько минут теплый компресс.

Согласно инструкции по применению мазь Артропант наносится следующим образом:

возьмите из баночки немного крема;

распределите его на ладони;

нанесите на кожу проблемного участка тела;

аккуратно втирайте массажными движениями.

Эти процедуры нужно проводить не менее трех раз в день. Продолжительность курса лечения не ограничена, так как средство состоит только из натуральных ингредиентов. Длительное применение мази абсолютно безопасно для здоровья. Более того, препарат, в отличие от других средств, можно использовать и в случае повреждения кожи. Регенерирующее действие компонентов будет способствовать более быстрому ее заживлению.

Противопоказания к применению

Основным противопоказанием может являться наличие индивидуальной непереносимости компонентов крема Артропант или повышенной чувствительности к ним. Использовать средство для лечения суставов во время вынашивания ребенка и в период лактации нужно после предварительной консультации с лечащим врачом. Для пожилых людей ограничений в использовании препарата нет, однако с осторожностью следует применять его при повышенном артериальном давлении. Эфирные масла могут способствовать увеличению его показателей. При сердечно-сосудистых болезнях мазь Артропант применять не запрещается. Кроме того, она отлично вписывает в комплексную терапию заболеваний суставов, и сочетается с другими лекарственными средствами.

Аналоги Артропанта

Среди лекарственных средств аналогов крема для суставов Артропана не существует. Хондроитин и глюкозамин часто используются в терапии нарушений опорно-двигательного аппарата, но в таблетированной форме, форме порошка или в виде инъекций. Уникальная особенность этого крема – его способность проникать в кровоток и оказывать именно местное действие на заболевание.

Среди медикаментозных средств, обладающих похожим восстанавливающим действием на суставы, можно выделить, к примеру, такие как: Синатра, Артифлекс, Орион. При замещении одного препарата другим, нужно быть очень внимательным, так как аналогичное средство может вызвать побочные проявления или обладать противопоказаниями. К тому же, нужно тщательно прочитать инструкцию к лекарству, а лучше проконсультироваться со специалистом. Аналоги могут сильно отличаться по составу, способам применения и установленной дозировке.



Отзывы врачей

Крем Артропант признан врачами в качестве лекарственного средства, которое эффективно и безопасно устраняет симптомы заболевания суставов и оказывает восстанавливающее действие на соединительную ткань. По отзывам врачей крем Артропант отлично подходит для профилактики обострений и лечения таких болезней, как:

остеохондроз;

артроз;

артрит;

синовит;

тендинит и других.

По мнению специалистов преимуществами мази для суставов Артропант по сравнению с другими средствами являются:

безопасность применения;

выраженный противовоспалительный эффект;

анальгетическое действие;

возможность быстрой регенерации поврежденных структур;

натуральный состав;

отсутствие противопоказаний;

возможность использовать одновременно с другими лекарственными препаратами.

Поэтому большинство врачей советуют пациентам при наличии суставных нарушений купить мазь Артропант.

Отзывы пациентов

Среди людей, которые уже испробовали на себе действие крема для суставов Артропант, мнения о его свойствах и эффективности разделились. Одни утверждают, что крем Артропант – развод, и что нельзя доверять этому средству. Другие же, напротив, хвалят.

Отрицательные отзывы

Если внимательно почитать отрицательные отзывы о мази Артропант, то создается впечатление, что человек просто купил подделку. Это явление не удивительно, так как любое эффективное средство, особенно выпущенное в малом количестве, сразу же становиться объектом для наживы мошенников. В связи с этим нужно быть очень внимательным при покупке. Нельзя приобретать препарат с рук или через сомнительные сайты. Ведь только натуральный оригинальный состав может обеспечить лечебное действие крема. А после применения суррогата, в лучшем случае, вы не получите никакого терапевтического эффекта.

Кроме отсутствия результата применения, отрицательные отзывы о креме Артропант говорят и о проблемах с приобретением и доставкой. Эффективность препарата растет, повышается и спрос на него. Однако производство подобного средства нельзя увеличить, руководствуясь лишь спросом и желанием. Невозможно взять пантов оленей больше, чем они сбрасывают в природе. Отсюда возникает дефицит уникального лекарственного средства и долгое ожидание доставки товара.

Многие отрицательные отзывы связаны с неприятным, по мнению пользователей, запахом препарата. Нужно учесть, что запах обусловлен входящими в состав средства компонентами. Его формируют эфирные масла и экстракты растений. Ароматические отдушки и синтетические компоненты в состав мази Артропант не входят. И тут вам придется выбирать: либо эффективное средство для устранения боли и «неприятный» запах, либо хорошо пахнущее лекарство и проблемы с суставами.

На что еще жалуются потребители? Значительная часть отзывов о препарате посвящена именно цене крема для суставов Артропант, которая, по мнению покупателей, сильно завышена. Но здесь нужно иметь в виду один нюанс: натуральное средство (тем более, панты) не может стоить дешево. Для того чтобы его сделать, нужно предварительно собрать ингредиенты, а перед этим еще подождать, пока они вырастут (или отрастут).

Кроме того, по сравнению с некоторыми медикаментозными средствами, которые используются для терапии суставных заболеваний, то, сколько стоит крем Артропант, в самом деле не так уж и много (в пределах одной тысячи рублей). А если сравнивать со стоимостью проведения операции, то можно сказать, что совсем не много. Напротив, нужно насторожиться, если вы увидите Артропант по низкой цене, и ни в коем случае не покупать. Скорее всего, вам предлагают суррогат.

Положительные отзывы

Несмотря на негативное отношение некоторых покупателей к средству, большая часть отзывов о препарате Артропант – положительные. Чаще всего пациенты отмечают такие свойства лекарства, как:

быстрое устранение боли;

восстановление подвижности;

устранение отеков;

заживление повреждений кожного покрова и другие.

Среди людей, которые оставили положительные отзывы, встречаются представители разных профессий и разных возрастных категорий. Многие из них используют средство для суставов для профилактических целей.



Как купить Артропант

Если вы решили купить крем Артропант, то, в первую очередь, обратите внимание на стоимость препарата. Оригинальное средство не может стоить дешево. Также внимательно рассмотрите упаковку. На оригинале на ней присутствует специальный защитный код.

Где можно купить крем Артропант? Покупайте средство в проверенных, хорошо зарекомендовавших себя, пунктах продаж. Только уникальный оригинальный состав поможет вам эффективно избавиться от заболеваний суставов и подарит подвижность и активность.