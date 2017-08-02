

Многие мужчины не удовлетворены размерами своего члена и готовы пойти на многое, чтобы это исправить. Сегодня существуют различные способы вплоть до хирургического вмешательства для решения этого вопроса. Но большинство из них не такие безобидные как кажутся на первый взгляд. На фоне механических растяжителей, помп, экстендеров спрей Доминатор отзывы о котором уже есть на тематических форумах и в блогах, выделяется своей результативностью и безопасностью.

Что представляет собой средство

Спрей Dominator – это полностью растительный препарат, который создан медиками как средство для увеличения полового органа мужчины и стимулятор потенции. Он выпускается в виде спрея для наружного применения. Жидкость имеет легкую текстуру и приятный аромат, при этом не содержит искусственных отдушек. Препарат не нарушает соотношение гормонов, хорошо переносится организмом. Средство не вызывает привыкания, и когда необходимость в нем отпадет от него легко можно отказаться. Полученный результат сохраняется у мужчины навсегда.

О результативности средства можно судить по информации, которую представляют про спрей Доминатор реальные отзывы потребителей. А именно то, что при нанесении спрея пенис увеличивается не только в длину, но и в диаметре. Результат при регулярном применении фитопрепарата закрепляется надолго, и мужчина может рассчитывать на дополнительные 7 см в длине и 2 в диаметре.

Состав фитоспрея и принцип действия

Спрей Доминатор для мужчин приводит к быстрому результату благодаря уникальному составу. Основу композиции составляют пять эфирных масел:

пачули;

мускатное;

кокосовое;

ромашковое;

Также в состав входят такие микроэлементы как натрий, железо, цинк, кальций.

Пектины в совокупности с дубильными веществами, микроэлементами и витаминами увеличивают приток крови к пещеристым телам полового органа. Они расширяются и за счет этого член увеличивается в размерах. Именно усиленное кровоснабжение дает быстрый результат по увеличению пениса.

Приток питательных веществ усиливает рост клеток. Они начинают быстро делиться, их количество растет и соответственно увеличивается толщина волокон. Этот процесс обуславливает рост пениса в длину.

Под влиянием активных веществ усиливается микроциркуляция и происходит стимуляция нервных окончаний что способствует увеличению продолжительности полового акта, повышению полового влечения, достижению более сильного оргазма. Усиленное кровенаполнение члена увеличивает его чувствительность. Эмоциональное возбуждение и удовольствие от секса увеличиваются в десятки раз.

Показания и противопоказания к применению фитопрепарата

Спрей Доминатор необходим мужчинам со следующими проблемами:

маленький половой член;

расстройство эректильной функции;

короткая продолжительность полового акта.

Фитопрепарат оказывает свое действие даже на мужчин в пожилом возрасте.

Препарат не имеет противопоказаний. Но при повышенной чувствительности к компонентам спрея, которая может проявляться аллергической реакцией или раздражением, использование средства следует прекратить. При возникшем раздражении необходимо нанести любой крем для уменьшения раздражения. Не применяют фитоспрей при повреждении целостности кожного покрова полового органа и при наличии вирусных инфекций и других кожных заболеваний.

В возрасте до 20 лет, когда идет естественный процесс роста полового органа, прием средства не рекомендован.

Также следует знать, что препарат не окажет должного эффекта при такой патологии, как микропенис (длина менее 2 см.). Поэтому важно различать маленький нормальный член и микропенис.

Способ применения и дозировка

Спрей выпускается во флаконе с дозатором объемом 30 мл и используется наружно. Флакон вместе с инструкцией помещен в картонную коробку, на которой имеется уникальный код, по нему можно проверить оригинальность препарата.

Препарат распыляют на половой орган при этом можно задействовать и лобковую область, исключая мошонку и втирают легкими массирующими движениями на протяжении 1-2 минут до полного впитывания. Доминатор не смывают после нанесения. Процедура проводится 1-2 раза в день.

Несмотря на быстрый результат, следует соблюсти двадцатиминутный интервал между распылением спрея и половым актом.

Для достижения стойкого действия рекомендовано курсовое применение продолжительностью до 40 дней. При желании курс можно повторить. За время использования спрея не было отмечено ни одного случая передозировки.

Хранят продукт при температуре до 30 градусов. Срок годности – 3 года. Спрей Доминатор в аптеках не продается. Заказать препарат можно только на официальном сайте производителя.

На что можно рассчитывать с Dominator

Ели обобщить информацию, которую содержат о Dominator спрей отзывы, то мужчины при использовании средства могут рассчитывать на следующие результаты:

увеличение диаметра – после одноразового применения;

усиление чувствительности головки – на первой неделе курса;

пенис увеличивается в объеме на 1-2 см – чрез 2 недели;

активный прирост в длину до 3 см – 4 неделя;

плюс 5-5 см к имеющейся длине и 4 см к объему – 5-6 неделя.

Все результаты сугубо индивидуальны и зависят от физического состояния мужчины.

Преимущества спрея перед другими средствами и методиками

Сегодня существуют десятки методов увеличения полового органа. Наиболее популярными считаются механические способы такие как экстендеры, помпы, а также системные препараты и хирургическое вмешательство. Ни одна из перечисленных методик не отвечает такому важному критерию как безопасность.

Механические препараты, работающие по методу вакуумного насоса, имеют высокую степень травматичности, и грозят такими рисками как импотенция, появление синяков. При этом курс рассчитан не менее чем на 1 год. Результат, которого можно добиться за год – не более 3 см.

Эстендеры, принцип работы которых основан на растяжении полового органа, за счет чего клетки делятся и член увеличивается в объеме, требуют длительного и регулярного ношения не менее 8 часов в день. К ощущению постоянно растянутого пениса очень сложно привыкнуть. Максимальный показатель, которого можно добиться, используя экстендер 2-3 см плюсом.

Хирургические методы проводятся по серьезным показаниям, но и по желанию пациента. При этом важно знать, что на сегодняшний день нет стандартов по проведению подобных операций, а значит результаты могут отсутствовать. После операции опять же обязательной процедурой является длительное ношение эстендера (в течение полугода).

Медикаменты, имея синтетический состав, в любом случае токсичны для организма. Кроме того, стоимость данных методик во много раз превышает стоимость фитоспрея. На данный момент на спрей Доминатор цена установлена в размере 990 рублей и является приемлемой для каждого покупателя.

Фитопрепарат полностью безопасен, так как изготовлен только из растительных компонентов. Его активные вещества не вызывают структурных изменений к строении клеток тканей, а запускают естественные процессы их роста.

Основываясь на составе средства, отзывах потребителей и их результатах использования, можно сделать вывод о явных преимущества спрея:

высокая эффективность;

отсутствие противопоказаний;

нет необходимости консультироваться с врачом;

возможность совмещать спрей с другими препаратами и методиками;

простота и удобство использования;

комплексное воздействие – не только увеличивает член, но и улучшает эректильную функцию, увеличивает чувствительность и сексуальное влечение;

доступная стоимость.

Dominator дает быстрый результат, который сохраняется длительное время и имеет минимум ограничений к использованию.

Мнение специалистов о спрее

Увеличение полового члена — это вопрос, который находится в зоне внимания не только мужчин, но и врачей, которые находятся в постоянном поиске нового средства для его решения.

Самойлов Владислав Олегович (андролог):

«Полноценная сексуальная жизнь во многом зависит не только от качества эрекции, но и от внешнего вида полового органа. Причем увеличить себе член хотят преимущественно люди, находящиеся в зрелом возрасте, то есть те, у кого уже успел сформироваться комплекс неполноценности по поводу размера пениса. За счет этого они хотят выглядеть привлекательнее, улучшить качество интимных отношений и прежде всего повысить чувство собственного достоинства. Именно таким мужчинам я бы посоветовал спрей Доминатор. Если сравнить все методы увеличения полового члена и их результаты, то растительный препарат находится в явно выигрышном положении. В первую очередь благодаря своей безопасности».

Что думают покупатели о средстве

Сейчас очень много информации в различных источниках, описывающей способы увеличения полового члена, но мужчины больше отдают предпочтение растительным препаратам, которые уже зарекомендовали себя как эффективные.

Альберт (Тольятти):

«Сложно признаться, что мой член довел меня до депрессии. Точнее его размер, из-за которого я даже не знакомился с женщинами. Что я только не пробовал. Последнее что использовал — это экстендер. Во-первых, это неудобно, во-вторых дошло до врача, так как петля перетянула головку, и она просто посинела. Врач и посоветовал мне воспользоваться Доминатором. Честно не рассчитывал на многое, но я был просто в шоке уже от первого применения. Я использовал 2 флакона, где-то месяца за два с половиной и в результате плюс 5 см».

Стас (Кострома):

«Вообще сначала подумал, что Доминатор — это какой-то развод, но все равно решил заказать. Стоит немного и состав одни растительные вытяжки — явно не навредит. Но этот спрей работает. Член после распределения вещества заметно становится толще. Пока могу похвастаться только 1 см прироста, но это за два месяца. Эксперимент планирую продолжить».

Михаил (Ульяновск):

«Сразу хочу предупредить, чтобы увеличить член одного флакона будет мало. Точнее, как — он увеличится сразу, но чтобы закрепить результат надо регулярно использовать спрей. Мне понадобилось 2 пузырька средства и 3 месяца времени, чтобы я сейчас хвастался тем, что мой «друг» вырос на 2,5 см».

Где приобрести фитопрепарат Dominator для увеличения члена

Эффективность и безопасность спрея Доминатор сделали его не только популярным, но и одним из самых подделываемых продуктов для увеличения мужского достоинства. Поэтому важно знать, что купить спрей Доминатор можно только через официальный сайт производителя. Только так обеспечивается гарантия приобретения оригинального продукта. Такая политика обусловлена стремлением компании-изготовителя оградить свою продукцию от фальсификации и контролировать стоимость, так как на Доминатор спрей цена в аптеках была бы гораздо выше. Также на официальном сайте можно детально ознакомиться с сертификатами качества, подтверждающими, что спрей прошел необходимые исследования, которые подтвердили его эффективность и безопасность для здоровья.

Для заказа необходимо заполнить короткую форму с указанием номера телефона на странице производителя. Менеджер свяжется с вами для уточнения деталей доставки. Посылка оплачивается при получении. Покупателю гарантируется полная анонимность в доставке товара.

