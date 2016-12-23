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Стильные и удобные колготки Эласлим дарят ощущение комфорта, они удобные, но главное преимущество в том, что они очень прочные, не рвутся. С ними вы сэкономите, ведь они созданы из эластичных нитей, а не из обычных капроновых, которые не прошли проверку временем. Неудивительно, что Elaslim отзывы заслужили исключительно положительные, они удобны для девушек и женщин всех возрастов.

Особенности Elaslim

Колготки были созданы японскими специалистами, которые взяли за основу эластичный материал, представляющий из себя микронити и переплели их особым образом. Это новый вид плетения и можно уверенно констатировать, что на сегодняшний день аналогов ему в мире просто не существует. За счёт прочных нитей особого плетения срок службы изделий практически неограничен, теперь можно забыть о пресловутых стрелочках и дырках, что так раздражают и приводят в негодность дорогие колготки.

Вам не избежать механического воздействия, даже если вы в жизни очень аккуратный человек. Никто не гарантирует, что колготки не подвергнутся внешним воздействиям в общественном транспорте, в машине, не пострадают от когтей домашних животных и так далее. Это не зависит от вашей аккуратности и осторожности.

Особенности прочных колготок из нервущейся ткани Elaslim:

Экономичность. Нити прочные, значит, можно забыть о регулярной покупке новых колготок;

Комфорт. Их носить удобно, они хорошо сидят на ногах, облегают плотно, но при этом не сдавливают;

Практичность. Их возможно использовать с деловыми костюмами, вечерними нарядами, спортивной одеждой и так далее. Вы сможете выбрать классический черный вариант или отдать предпочтение светлому бежевому тону (выпускаются в двух цветных вариациях);

После стирок поверхность остается по-прежнему плотной, на ней не образуются катышки;

Гипоаллергенность. Плетение плотное, ровное, ничто не раздражает кожу при ходьбе, да и сам материал относится к разряду гипоаллергенных.

Неудивительно, что Elaslim колготки отзывы заслужили просто восторженные, так как они, к тому же, делают ноги более стройными и не привлекают к себе внимание, если вы надеваете их под платье или юбку. Некоторые женщины отмечают, что колготки можно причислить к компрессионному белью. Они действительно делают фигуру стройнее, плюс, они избавляют от тяжести в ногах, их можно носить целый день, вечер и при этом не ощущать дискомфорт.

Интересно, что разработчики подошли к созданию и испытаниям колготок со всей ответственностью и даже строгостью. Так, были приглашены несколько сотен женщин, которые носили колготки, не особо стараясь уберечь их от механических воздействий. В результате 80% участниц эксперимента заявили, что по всем параметрам Эласлим выигрывают традиционным моделям. Да, стоимость их несколько выше, чем стоимость обычных капроновых моделей, но это более чем оправданно. Если провести нехитрые математические расчеты, то становится понятно, что на непрочные капроновые колготки и чулки женщины в итоге тратят гораздо больше денег в течение года. Вот почему Elaslim купить выгодно.

Состав колготок Эласлим

Отличается сам состав и плетение. В обычных колготках это капрон, который сплетен в виде тонкой мелкой сетки, а Elaslim (Эласлим) — нервущиеся колготки, так как отличается прочность нити, ее свойства, отличается и способ плетения нити между собой. Поэтому вы можете смело носить их, вести обычный образ жизни, пробовать их с любой обувью или одеждой. Конечно же, необходимо подобрать подходящий размер — тогда ничто не помешает вашему ощущению комфорта.

Также производители отмечают то, что носить колготки стоит в межсезонье, зимой или летом. Если зимой температура очень низкая, то лучше надевать их под джинсы или теплые леггинсы. Запомните, что колготки прочные и износостойкие, но они не согревают при значительной минусовой температуре, так как основное их предназначение другое.

И осталось сказать несколько слов об уходе. Вы будете стирать свое приобретение вручную или в стиральной машине. Если вы стираете в машинке, то разрешается стирать их с другими вещами, хотя некоторые особо осторожные хозяйки предпочитают выбирать деликатный режим для стирки. Доказательством того, что состав ткани отличается от обычных стандартов, являются многочисленные видеоролики, где наглядно демонстрируется прочность. Так, можно целенаправленно провести по поверхности ножницами или другим острым предметом, и вы увидите, что плотное эластичное плетение отлично выдерживает натиск.

Elaslim — нервущиеся колготки. Отзывы покупателей

Всегда интересно ознакомиться с реальными отзывами покупателей, учесть их опыт. Сразу стоит отметить, что вы можете рассчитывать на достойное качество продукции только в том случае, если приобретайте оригинальный товар, а не подделки. К сожалению, интернет пестрит объявлениями о продаже чудо-колготок по смехотворным ценам, но стоит понимать, что если вы приобретаете дешевые продукты, к тому же, не через официальных поставщиков, то практически с полной уверенностью можно утверждать, что это обычная подделка. Если вы хотите Elaslim нервущиеся колготки купить и не разочароваться в качестве, то относитесь к выбору внимательно.

Ольга, Екатеринбург:

Я считаю, что Elaslim — это колготки, цена которых не так велика в сравнении с тем, что дают многочисленные преимущества. Я убедилась на личном опыте, что это удобный вариант. Купила их после беременности, так как люблю носить юбки, но появились растяжки, кое-где образовался целлюлит — всё это в результате нарушения гормонального фона. Хотелось приобрести колготки, которые бы маскировали эти недостатки, но при этом не были бы слишком уж плотными и объемными. В результате долгих размышлений и я всё-таки решила сделать тебе подарок и приобрела Elaslim. В них я чувствую себя увереннее, так как дефекты кожи не бросаются в глаза, ноги смотрятся элегантно, я могу позволить носить себе юбки, в том числе и выше колена. Плюс, я оценила эффект утягивания, форма ног стала аккуратнее, икры визуально смотрятся тоньше, щиколотки изящнее.

Елена, Ханты-Мансийск:

С молодости не умела носить колготки, причём, качественные дорогие и самые простые тонкие — без разницы. Стоило мне надеть их, как уже через 2 часа максимум я каким-то образом умудрялась сделать затяжки с помощью ногтей, зацепить обо что-то, особенно часто цеплялись петли за стулья, краешки стола и другую мебель в офисном кабинете, где я провожу большую часть дня. В итоге я полностью перешла на брюки. Носить джинсы нам не позволяет дресс-код, то есть выбор остался невелик: я все время ходила в брючных деловых костюмах, что не могло не раздражать. Купить колготки Эласлим мне никто не советовал — это чистая случайность. Как-то, проходя мимо кабинета начальницы, я услышала ее разговор с коллегами о том, что она приобрела какие-то чудо колготки, которые не рвутся. И сразу же я запомнила название, а когда я пришла домой, то первым делом начала собирать информацию о продукте в интернете. Так, собственно, я вышла на сайт производителя, официальных поставщиков. От вариантов слишком дешевых я сразу же отказалась: понятно, что это подделка. К счастью, купила оригинальную продукцию, ношу уже пятую неделю, и всё нормально. Сложно сказать, сколько раз я уже стирала эти колготки, наверное, не меньше 15 раз. Два раза стирала в машинке, в остальных случаях — вручную. Материал прекрасно держит форму, ничего не растягивается, не образуются катушки.

Лилия Нурахметова, Казань:

Да, Эласлим — колготки, отзывы о которых просто фантастические! Честно говоря, сначала я думала, что это обычный рекламный трюк производителей, стремящихся набить цену своему товару. Но отзывы шли и шли, я читала статьи в интернете, слышала по телевидению, кто-то из знакомых мне порекомендовал. В итоге я приобрела эти колготки, сразу же обратила внимание, что плетение их несколько необычное. Они не выглядят, как обычные капроновые модели, даже самые дорогие. В общем, стало понятно, что это абсолютно новый продукт, новый подход, а значит и результат должен быть лучше. Я аккуратно провела ногтем по поверхности, попыталась подцепить нитку в петле, но переплетение плотное, нити не выбиваются. Ношу колготки иногда под джинсами, брюками, иногда с юбками. Выбрала классический черный цвет, универсальный, подходит под все варианты.

Теперь рекомендую всем нервущиеся капроновые колготки Elaslim. Отзывы о них возникли не на пустом месте, они действительно того стоят. Да, кого-то может смутить цена, ведь за эту стоимость можно купить несколько пар обычных капроновых вариантов. Но вы оглянуться не успеете, как колготки покроются стрелками, так что, не тратьте деньги на заведомо недолговечной товар.

Подведем итоги о колготках Elaslim

Несомненно, подобное приобретение выгодно с финансовой точки зрения. К тому же, по результатам проведенных опросов, в которых участвовало более 10 000 человек, нередко фигурировали отзывы о том, что колготки обладают приятным охлаждающим эффектом. Именно охлаждение снижает потливость, тонизирует кожу ног, не позволяет чувствовать усталость, что ощущают практически все люди в конце рабочего дня.

Конечно, не стоит считать Эласлим лечебным средством, так как многое зависит от вашего образа жизни, от режима дня, состояния здоровья, но если вы хотите найти не просто удобную вещь, но настоящего помощника в борьбе с излишней отечностью, то выбирайте эти колготки.

Другие особенности, о которых стоит упомянуть:

Колготки Elaslim выдерживают более тысячи стирок. Это заявлено производителями, это обосновано с точки зрения свойств материала, особенностей переплетения нитей;

В составе присутствует армированная нить, что значительно усиливает прочность;

Многие из опрошенных отметили, что бедра, талия, икры, то есть так называемые «проблемные зоны», стали визуально выглядеть тоньше, также колготки умело скрывают целлюлит, варикоз, лопнувшие сосуды в виде «звездочек», что знакомо многим женщинам не понаслышке;

Движения не сковываются благодаря эластичности материала и специальному крою;

Созданы на основе инновационной, запатентованной японскими производителями технологии. Аналогов на сегодняшний день в мире просто не существует;

Колготки подходят девушкам, женщинам среднего и старшего возраста, их можно носить женщинам во время беременности, после родов для того, чтобы быстрее вернуться в форму;

Их можно носить тем, кто желает получить эффективное профилактическое средство от варикоза и целлюлита.

Но рассчитывать на все вышеперечисленные плюсы вы можете только при условии покупки нервущихся колготок Elaslim у официальных поставщиков. Спрос на данную продукцию устойчив в любое время года, но особенно он возрастает в преддверии национальных, рождественских, новогодних праздников, так как люди предпочитают дарить своим родным и близким, коллегам по работе оригинальные, практичные и полезные презенты.

Колготки растягиваются и утягиваются, поэтому они подходят женщинам худеньким, полным, средней комплекции. Если посмотреть отзывы в сети, то есть множество хвалебных отзывов не только от обычных пользователей, но и от врачей-флебологов, которые профессионально занимаются решением проблем расширенных вен, сосудов, отечности ног и так далее. Нередко врачи рекомендуют колготки в качестве вспомогательного средства, когда человек ощущает усталость ног в конце дня, отечность, когда наблюдается покраснение на участках кожи.

Так как колготки очень качественные и смотрятся стильно, то некоторые покупатели предпочитают брать сразу два комплекта: черный и светлый бежевый, сочетая их с разными стилями одежды, деловыми костюмами, вечерними нарядами, повседневными вещами.