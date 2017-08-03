Акустическая система JBL Charge2 заменила свою предшественницу, изменившись в дизайне и улучшив свои технические характеристики. Теперь устройство может воспроизводить звук в любых погодных условиях, а оставленные о JBL Charge 2 отзывы пользователей отметили улучшенное качество звучания и увеличение автономности работы.

Общая характеристика аудио-колонки

Портативная колонка Charge2 от компании JBL является устройством способным воспроизводить музыку до 12 часов подряд и работающим через Bluetooth. Качественный стереозвук, мощный аккумулятор, возможность заряжать смартфоны и планшеты, стильный дизайн – те немногие характеристики, которые выделяют систему среди аналогичных устройств.

Технические параметры беспроводной колонки

Колонка поставляется в комплектации с USB кабелем и вспомогательным кабелем AUX для подключения наушников.

Мощность потребляемой энергии – 15 Вт

Время работы без подзарядки – 10 часов

Питание – аккумуляторные батареи, USB порт

Размер – 18,5 х 7,9 см

Масса – 0,6 кг

Материал изготовления – резина, пластик, металл

Функции – микрофон

Система имеет проводное подключение и беспроводное по каналу Bluetooth с возможностью поддерживать сразу три устройства.

Пользователь может выбрать цвет из 6 представленных: красный, черный, бежевый, синий, зеленый, серый. Так как корпус прорезиненный, то все цвета матовые,

Гарантийный срок работы акустической системы составляет 1 год.

Дизайн модели Charge 2

Модификация Charge2 по внешнему виду отличается от предыдущей версии небольшими мелочами дизайна. Она по-прежнему эргономична и удобна в эксплуатации. Корпус устройства сохранился прежним и по форме напоминает жестяную банку с газировкой. Она очень хорошо крепится в держатель для бутылки на велосипеде, чем и полюбилась многим велосипедистам-любителям музыки.

Гаджет весит больше полкилограмма, но это окупается мощнейшим аккумулятором, который позволяет использовать его длительное время.

Корпус конструкции выполнен из прорезиненного пластика. Материал не чувствителен к отпечаткам пальцев и не притягивает пыль. Динамики не выступают над корпусом, они немного притоплены в него и защищены от повреждения решетками из металла. Два громкоговорителя расположены на одной стороне. Металлическая сетка на второй стороне не несет функциональной нагрузки, а является элементом дизайнерской задумки.

Между решетками расположена панель управления. Ее кнопки также не выступают над поверхностью, что является весомым преимуществом перед моделями с выдающимися частями. Такая конструкция обеспечивает защиту от поломки в экстренных ситуациях. Кнопки работают методом надавливания на них. Клавиши увеличения и уменьшения громкости сделаны рельефными (+\-) и легко различимы на ощупь. Под ними размещена линейка из пяти лампочек-индикаторов, показывающая уровень заряда. Также на панели управления имеется микрофон, кнопка ответа на входящий вызов, включения и Bluetooth. Все кнопки теперь защищены от влаги, поэтому устройство не боится дождя и испарений.

С двух торцевых частей чуть в глубине расположены пассивные излучатели, которые вибрируют при прослушивании музыки. Такое расположение бас-динамиков делает корпус компактным и позволяет передавать всю возможную глубину басов. Они выполнены в виде металлических кружков, закрепленных на прорезиненной мембране. На правой торцевой стороне предусмотрены очень маленькие ножки, на которые можно поставить колонку вертикально.

Разъемы для зарядки, подключения внешнего источника звука или наушников, микро- USB находятся в углублении на задней стороне колонки. Там же расположена резиновая подставка, которая обеспечивает устойчивость, и предотвращает скольжение прибора даже при очень высоком уровне громкости.

Функциональные возможности и особенности

В первую очередь колонка Charge 2 отзывы положительного плана получает за технические характеристики и возможности в передаче звука.

Акустическая система способна работать очень громко, чем не только не уступает более дорогим и раскрученным моделям, но и имеет перед ними конкурентное преимущество. Устройство издает открытый и громкий звук и качественно передает звучание всех инструментов с максимальной детализацией верхних и нижних регистров.

JBL Charge2 портативная колонка может одновременно работать от трех устройств в порядке очередности, сопрягаясь с ними по каналу Bluetooth. Приоритетным является первое сопряженное устройство и сначала будет проигрываться музыка с него, затем переходя к следующему гаджету. Этот процесс можно регулировать и ручной настройкой.

Чтобы начать слушать музыку на колонке нужно включить Bluetooth. Для этого достаточно нажать на его значок на панели управления и колонка станет доступна, например, смартфону, которому нужно только подключиться. Большим преимуществом колонки является то, что независимо от месторасположения слушателя звук для него остается неизменным.

Модель Charge 2 может быть использована как беспроводная гарнитура и спикерфон. Микрофон достаточно чувствителен, поэтому при разговоре не нужно придвигаться вплотную к колонке, качество речи очень хорошее. Даже при незначительной громкости устройство очень качественно воспроизводит тембр голоса собеседника.

Особенностью портативной акустики является возможность использовать ее для подзарядки других приборов (телефон, планшет и др.). Из-за функции подзарядки других приборов колонка и получила название Charge, что переводится как «заряд».

При непрерывном воспроизведении музыки колонка может работать до полной разрядки около 12 часов. Такие отличные показатели обеспечивает мощный аккумулятор. Следует учесть, что при подключении для подзарядки других гаджетов и одновременном воспроизведении музыки время автономной работы может быть меньше заявленной производителем. Полное время зарядки устройства составляет 2 часа.

Сравнение с системами-аналогами

Беспроводные акустические системы выпускаются и другими известными производителями аудиоаппаратуры:

Creative Sound Blaster Road;

Denon Envaya;

Microlab MD310-DN;

Arctic S113BT;

Sven PS-100BL.

Creative Sound Blaster Road выполнена в форме шестигранной башни. Панель управления прибора сенсорная, что может создавать трудности с распознаванием некоторых кнопок в условиях яркого света. При уменьшении заряда батареи будет уменьшаться и уровень громкости, что является не очень удобным. Не четко прослеживаются верхние и нижние регистры и уровень громкости явно уступает другим моделям в данном ценовом сегменте.

Denon Envaya – продукт японской компании. Устройство имеет внушительные размеры и вес, что делает его не очень мобильным. В комплекте идут несколько покрышек разных цветов, позволяющих внести изменения в дизайн модели. Корпус выполнен из пластика и значит предназначен больше для использования в условиях дома, а не для посиделок на природе. Devon не имеет микрофона и не может работать как телефонная гарнитура, что является существенным минусом конструкции.

Microlab MD310-DN также может работать в режиме беспроводной гарнитуры, имеет встроенное радио, жидкокристаллический дисплей. Устройство весит 1 кг и имеет внушительные габариты. Аккумулятор достаточно скромный и уступает в 6 раз продукции компании JBL. Динамики частично защищены решеткой и значит очень уязвимы перед механическими повреждениями.

Arctic S113BT работает по беспроводным протокам, имеет небольшой вес, всего 300 гр. И скромный дизайн. Корпус выполнен из пластика и обтянут бампером. Несмотря на наличие пассивных излучателей при прослушивании басы выделяются скудно. Громкостью данная модель тоже не отличается, ее мощности хватит чтобы громко слушать музыку в небольшой комнате. Кроме того, при высокой громкости искажается звучание, прослеживается дребезжание и коробка может передвигаться по поверхности на которой стоит.

Sven PS-100BL выполнена в виде прямоугольной площадки с выдвигающимся слотом-подставкой для смартфона или планшета. Небольшой вес устройства и отсутствие прорезиненных подставок требует обеспечить фиксацию гаджета от скольжения по поверхности. Когда Sven PS-100BL работает в качестве спикерфона голос хорошо воспроизводится только из небольшой зоны. При удалении речь становится тихой и неразборчивой.

Основные преимущества портативной системы JBL

Водонепроницаемая беспроводная колонка JBL Charge2 собрала в себя все функциональные возможности портативных акустических систем. Производители учли все минусы моделей конкурентов и создали универсальное многофункциональное устройство. Если обобщить информацию, которую содержат реальные отзывы потребителей и профессионалов о колонке, то можно выделить следующие преимущественные характеристики и возможности гаджета:

чистый звук, высокий уровень громкости;

надежность Bluetooth-соединения;

стильный и эргономичный дизайн;

компактные размеры;

защита от влаги и пыли;

большой объем аккумулятора;

широкие функциональные возможности;

невысокая стоимость.

Способность колонки не пропускать влагу дает возможность пользователю эксплуатировать ее на природе, в ванной комнате. Компактность позволяет легко перевозить ее с собой в рюкзаке, крепить к велосипеду и при этом не бояться, что она попадет под дождь. Громкость звука впечатляет, поэтому Charge2 отлично подойдет для шумных вечеринок с друзьями как дома, так и на природе. Возможность подзарядить телефон от портативной системы делает ее незаменимой в походе и дальних переездах.

Отзывы пользователей о портативной акустике JBL

Гаджет второго поколения Charge 2 не оставила равнодушным ни обычных покупателей, ни специалистов в области акустического оборудования.

Эксперты в первую очередь отмечают тот факт, что система совершенно не искажает качество звучания и то что даже низкий заряд батареи позволят воспроизводить музыку на максимальной громкости.

Пользователей привлекает не только качество звука, но и стильный дизайн и возможность использовать колонку как спикерфон и подзарядку для смартфона.

Сергей (Волгоград):

«Мы с друзьями фанаты различных походов. Летом не пропускаем ни одного выходного, чтобы с палатками отправиться на Волгу. Давно хотел купить беспроводную колонку, без музыки у костра скучно. Первая сложность – это какую выбрать. Их очень много. Я потратил день, сверял характеристики и возможности. И как-то само собой из списка у меня остался только один пункт – Charge2. Я очень доволен. Совершенно не ожидал, что такая маленькая колонка будет выдавать такую громкость. Ну а от того что от нее можно зарядить телефон вообще делает ее незаменимой в походе».

Светлана (Москва):

«Моей дочери 8 лет, и она обожает слушать музыку. Портативную колонку покупала ей как подарок на день рождения. Сразу остановилась на колонке Джибиэль. Во-первых, все знают про качество их изделий, во-вторых, красивый дизайн и можно выбрать любой цвет. Она носит ее с собой повсюду. И благодаря прочному корпусу и защите от влаги колонка до сих пор как новая. Я не ожидала, что так угожу с подарком. Так что если кто-то мучается, что подарить, рекомендую».

Владимир (Пенза):

«Сам бывший продавец акустического оборудования, поэтому могу с уверенностью сказать при таком наборе функций, дизайне и цене сложно найти что-то лучше».

Где приобрести оригинальную систему акустики

Чтобы прослушивание музыки доставляло удовольствие, портативную колонку следует приобретать на официальном сайте производителя. Только так можно заручиться гарантией приобретения оригинальной и качественной акустики. Стоимость, акции и скидки устанавливаются только производителем. Если сторонний ресурс предлагает колонку Charge 2 по цене ниже, чем на официальном сайте, то это попытка продать дешевую китайскую подделку.

Для оформления заказа на сайте изготовителя необходимо заполнить простую форму, указав номер телефона и имя. Менеджер связывается с клиентом для уточнения деталей доставки. Оплата производится только после получения посылки по почте.

