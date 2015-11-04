Киевские полицейские спасли младенца

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Полицейские Киева спасли трехмесячного малыша, о котором забыли родители в нетрезвом состоянии. Николай Кулеба, уполномоченный президента Украины по правам ребенка, сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«Это — 3-месячный Даня. Сейчас он в больнице, осмотрен врачами и ему уже ничего не угрожает. А кто знает, что могло бы быть с ребенком сейчас, если бы не бдительность и человечность полицейских», — написал Кулеба.

Полицейские спасли маленького Даню
Славный малыш Даня со своей защитницей

Маленький Даня спустя месяц после рождения перенес операцию на сердце. Родители привезли ребенка на плановое обследование. После осмотра врача родители вместе с малышом покинули больницу.

«Видимо, на радостях загуляли так, что сами почти потеряли ребенка», — сообщил Кулеба.

Патрульные отвезли мальчика в больницу «Охматдет». Сейчас ему ничего не угрожает, но предстоит серьезная повторная операция на сердце.

Мы надеемся, что с малышом будет все хорошо, а «родители» осознают свою ошибку.

Читать запись тут: https://www.facebook.com/up.z.prav.dytyny/

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