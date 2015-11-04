Киевские полицейские спасли младенца

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Полицейские Киева спасли трехмесячного малыша, о котором забыли родители в нетрезвом состоянии. Николай Кулеба, уполномоченный президента Украины по правам ребенка, сообщил об этом на своей странице в Facebook.

«Это — 3-месячный Даня. Сейчас он в больнице, осмотрен врачами и ему уже ничего не угрожает. А кто знает, что могло бы быть с ребенком сейчас, если бы не бдительность и человечность полицейских», — написал Кулеба.

Маленький Даня спустя месяц после рождения перенес операцию на сердце. Родители привезли ребенка на плановое обследование. После осмотра врача родители вместе с малышом покинули больницу.

«Видимо, на радостях загуляли так, что сами почти потеряли ребенка», — сообщил Кулеба.

Патрульные отвезли мальчика в больницу «Охматдет». Сейчас ему ничего не угрожает, но предстоит серьезная повторная операция на сердце.

Мы надеемся, что с малышом будет все хорошо, а «родители» осознают свою ошибку.

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