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«Юнона» — автоматическая межпланетная станция НАСА, запущенная 5 августа 2011 года для исследования Юпитера. Это второй проект в рамках программы «Новые рубежи». Википедия

Сегодня аппарат выполнил успешно 35-минутный маневр, во время которого снизил скорость и оказался под воздействием гравитации Юпитера.

Во время маневра центр командования обменивался с аппаратом исключительно простыми сигналами, так как основная антенна зонда в этот момент направлена в противоположную сторону от Земли. Во время маневра зонд летел на автопилоте, и вмешательство с нашей планеты не требовалось.

По планам миссия межпланетной станции продлится полтора года. После этого этого произойдет запланированный спуск в атмосферу Юпитера, что повлечет за собой уничтожение спутника.

Некоторые факты про Космический аппарат Юнона

«Юнона» второй космический аппарат, который вышел на орбиту Юпитера. Ранее, «Галилео» находился на орбите планеты 8 лет, с 1995 по 2003 год.

Стоит отметить, что стоимость аппарата составила 1 миллиард долларов. Весь путь к орбите Юпитера занял 5 лет. Аппарат был запущен в 2011 году и за это время преодолел 3 миллиарда километров.

В случае успешного завершения проекта, ученые и исследователи смогут впервые заглянуть под облака Юпитера. Один из основных вопросов, это наличие твердого ядра у Юпитера.

Видео запуска космического аппарата в 2011 году