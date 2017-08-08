Некоторым представителям сильного пола не понаслышке знакомо, что такое вялая эрекция или ее отсутствие. Спрей М16 отзывы, о котором регулярно оставляют потребители, является препаратом местного действия для мгновенного восстановления полноценной половой функции. Действительно ли он настолько эффективен, помогут разобраться подробный анализ средства, мнения специалистов в области андрологии и сексопатологии, а также комментарии покупателей, испробовавших его на себе.

Общее описание спрея М16

Средство для местного применения спрей М16 был разработан ведущими учеными в области андрологии. Целью медиков было создать препарат, который мог оказывать максимальное терапевтическое действие и при этом без вреда для здоровья мужчины. Благодаря инновационной технологии им удалось создать полностью безопасный и действенный спрей для восстановления эректильной функции в короткие сроки.

М 16 прошел многочисленные клинические исследования, после чего и был удостоен сертификатами качества.

Чем опасна эректильная дисфункция

Причиной отсутствия эрекции является недостаточный ток крови к половому члену. Среди факторов, ухудшающих местное кровообращение, можно выделить следующие:

возрастные изменения;

частые стрессовые ситуации;

вредные привычки;

избыточный вес;

андрогенная пауза;

мочеполовые инфекции.

Вне зависимости от фактора, спровоцировавшего сексуальное расстройство, требуется незамедлительное лечение.

Эректильная дисфункция или импотенция становится причиной появления у мужчины неуверенности в себе, а отсутствие половых контактов неизбежно ведет к гормональному сбою, ослаблению иммунной системы и возникновению сердечно-сосудистых патологий.

Избежать тяжелых последствий помогает спрей М16 реальные отзывы, о котором можно найти на официальном сайте фирмы, выпускающей препарат, а также специализированных форумах.

Составляющие компоненты и свойства

В состав средства для восстановления потенции и стойкой эрекции входят следующие биологически активные вещества:

экстракт пантов алтайского марала;

концентрат бобровой струи;

экстракт гуараны;

вытяжка из эспарцета;

концентрат красного корня.

Экстракт пантов алтайского марала включает в свой состав аминокислоты, которые питают ткани пениса, улучшают местное кровообращение, способствуя большему притоку крови. Также в компоненте природного происхождения содержится много цинка, который является основным веществом, участвующим в естественном синтезе тестостерона.

Бобровая струя представляет собой ароматическое вещество, которое вырабатывают половые железы бобра. Животный секрет содержит в себе борнеол, бензойную кислоту, ацетофенон и другие вещества, стимулирующие не только местное кровообращение, но и оказывающие влияние на пещеристые тела. За счет большого местного притока крови пещеристые тела растягиваются, а также получают необходимое питание. Такое действие приводит со временем к постепенному увеличению полового члена в размерах. Бобровая струя также включает в свой состав стероиды, которые активизируют выработку тестостерона — гормона, отвечающего за половую функцию и здоровье мужчины.

Экстракт гуараны включает в свой состав компоненты, которые также способствуют усилению местного кровотока и повышают чувствительность пениса.

Вытяжка из эспарцета содержит в себе безазотистые вещества, улучшающие проницаемость тканей для лучшего впитывания активных компонентов.

Концентрат красного корня повышает местное кровообращение, усиливает чувствительность головки полового члена, а также принимает участие в выработке тестостерона.

Синергичное воздействие биологически активных соединений позволяет добиться быстрого и максимального эффекта от использования спрея М 16.

Показания к использованию

Использовать спрей М16 инструкция по применению рекомендует в следующих случаях:

вялая эрекция;

непродолжительный половой акт;

преждевременная эякуляция;

уменьшение полового влечения;

снижение качества и количества спермы.

Препарат также можно применять, если у мужчины нет эректильных нарушений, но он привык к своей партнерше и возбуждается уже не так быстро.

М 16 является отличным профилактическим средством против таких заболеваний мочеполовой системы, как уретрит, простатит и аденома простаты, благодаря своему свойству улучшать местное кровообращение, устранять застойные явления и повышать местный иммунитет.

Результаты применения спрея

Регулярное применение спрея М16 позволяет добиться следующих результатов и изменений в организме:

возвращение потенции;

стойкая и продолжительная эрекция;

усиление чувствительности во время секса;

улучшение сперматогенеза;

повышение полового влечения.

Использование препарата непосредственно перед сексом усиливает приятные ощущения не только у мужчины, но и его партнерши. Таким образом, средство помогает достичь яркого и продолжительного оргазма обоим партнерам.

Проведенные клинические исследования

На протяжении 1 месяца мужчинам разной возрастной категории было предложено регулярно применять спрей М 16. Уже в первую неделю использования 95% тестируемых отметили следующие изменения:

повышение либидо;

быстрое наступление эрекции;

увеличение длительности полового акта в 3 раза;

усиление чувствительности;

яркие ощущения при оргазме.

После окончания клинических исследований большинство мужчин изъявили желание приобрести средство для дальнейшего его использования.

Аналоги средства по действию

Таблетки для повышения потенции помогают временно восстановить эректильную функцию, при этом они не гарантируют стойкой и продолжительной эрекции. Применять такие препараты регулярно опасно для здоровья, так как они вызывают множественные побочные реакции, среди которых повышение или понижение артериального давления, нарушения в работе органов пищеварения, печени, сердечно-сосудистой системы, почек и т.д. Пациентам после 55 лет от их применения лучше отказаться совсем, так как риск возникновения негативных явлений возрастает в несколько раз.

Другим минусом медикаментозных лекарств для мужской силы является внушительный список противопоказаний, основными из которых выступают нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, печени, почек, обострение заболеваний органов пищеварения.

Основные преимущества перед другими препаратами

В отличие от аналогов системного действия спрей М 16 не оказывает негативного влияния на внутренние органы и системы, потому как предназначен для местного использования и имеет полностью натуральный состав. Другими достоинствами препарата выступают:

100% эффективность;

мгновенное действие;

подходит для пожилых мужчин;

обеспечивает стойкую эрекцию;

способствует увеличению пениса;

гарантирует продолжительный половой акт;

позволяет достичь яркого оргазма обоим партнерам.

Дополнительным преимуществом средства является его доступная стоимость и удобство использования. Его можно незаметно носить с собой в кармане брюк благодаря компактным размерам.

Правила применения средства

Спрей М16 инструкция рекомендует использовать по следующей схеме:

Перед нанесением принять душ и вытереть насухо половой орган. Взболтать флакон в течение 5-10 секунд. Распылить по всей длине фаллоса, включая головку. Применять за 5-10 минут до полового акта. Наносить средство следует по мере необходимости. Препарат подходит для ежедневного применения, однако использовать более 2 раз в сутки его не рекомендуется.

В каких случаях нельзя использовать спрей

Не рекомендуется применять М 16 при грибковых заболеваниях, а также дерматитах в стадии обострения. При наличии даже незначительных повреждений тканей пениса от использования средства рекомендовано временно отказаться до полной регенерации поврежденных участков.

В редких случаях биологически активные соединения, которые содержит препарат, могут спровоцировать местную аллергическую реакцию, требующую незамедлительной отмены спрея.

Что говорят врачи о местном препарате

О препарате М16 спрей отзывы охотно оставляют не только покупатели, но и специалисты в области андрологии и сексологии.

Валентин Павлович Скворцов (врач-андролог):

«На нарушение нормальной эректильной функции могут повлиять множественные факторы, начиная от стрессовых ситуаций, заканчивая внутренними патологиями. Многие пациенты предпочитают долгое время скрывать свою проблему, в результате чего болезнь затем сложнее поддается терапии. При первых симптомах развития патологии я рекомендую применять препараты местного действия, которые тормозят дальнейшее ее развитие и полностью восстанавливают половую функцию. Одним из наиболее эффективных современных средств такого типа, на мой взгляд, является спрей М 16. Он полностью безопасен и не имеет побочных реакций, но самое главное препарат практически мгновенно действует и восстанавливает потенцию вне зависимости от причины появления сексуальных нарушений».

Ян Игоревич Рубченко (врач-сексолог):

«Нарушение потенции отражается не только на физиологическом, но и психологическом здоровье мужчины. Поэтому очень важно устранять проблему при первых симптомах ее появления. Быстро вернуть силу и уверенность мужчине в постели позволяет спрей М 16, который я рекомендую всем моим пациентам. Как показала моя практика, он действует безотказно в 99% случаев».

Комментарии покупателей о средстве для потенции

Из-за того, что в последнее время о средстве для восстановления мужской силы на форумах появились отрицательные отзывы, неизбежно у покупателей напрашивается вопрос: спрей М16 развод или правда? Многочисленные положительные комментарии реальных людей, мнение врачей и проведенные клинические исследования позволяют убедиться в высокой эффективности препарата и развеять все сомнения.

Борис (48 лет):

«Осечки в постели меня начали беспокоить полгода назад. Вначале меня это не так волновало, но когда пенис стал часто падать в самый ответственный момент, понял, что срочно нужно решать проблему. Попробовать М 16 мне дал старый приятель. Спрей оказался то, что надо. Эрекция за пять минут. Сегодня заказал пару баллончиков про запас».

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Как не нарваться на подделку и купить оригинальный спрей M 16

Производитель предупреждает, что спрей М16 купить в аптеке в настоящее время нельзя. Отсутствие средства спрей М16 в аптеках связано с тем, что изготавливающая препарат фармацевтическая фирма отказалась от сотрудничества с посредниками. Продается он только на официальном сайте, ссылку на который можно найти ниже.

Для того, чтобы купить спрей М16, достаточно на официальной странице производителя заполнить короткую форму, в которой нужно указать имя и номер телефона для связи менеджера компании с клиентом. Доставка препарата производится через почту, где и происходит оплата после получения бандероли. В крупных городах действует курьерская доставка на дом. Производитель гарантирует полную конфиденциальность покупки спрея.

Таким образом, приобретая средство на официальном сайте, клиент не рискует ни репутацией, ни деньгами, так как может быть уверен в качестве спрея и добросовестности компании, которая дорожит каждым своим покупателем.