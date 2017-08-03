капли молот тора отзывы покупателей

Неблагоприятно сказаться на эректильной функции мужчины способны многие негативные факторы, начиная от частых стрессов, заканчивая внутренними патологиями и возрастными изменениями. Вернуть мужскую силу и уверенность в постели помогут капли Молот Тора отзывы, о которых регулярно оставляют покупатели, проверившие на себе их действие.

Общее описание каплей Молот Тора

Препарат нового поколения капли Молот Тора является средством на натуральной основе, которое позволяет восстановить эректильную функцию и вылечить болезни мочеполовой сферы за короткие сроки без вреда для здоровья мужчины. В отличие от аналогов они действуют непосредственно на причину возникновения нарушений, а не устраняют только симптомы. Эффективность и безопасность капель была подтверждена клиническими испытаниями и сертификатами качества.

Составляющие ингредиенты и их особенности

Капли для потенции Молот Тора включают в свой состав только биологически активные вещества. Основными из них выступают вытяжка из беспозвоночных литоринов, северного мха, антарктического криля и печени европейского удильщика.

Экстракт беспозвоночных литоринов представляет собой секрет, который производят брюхоногие моллюски. В веществе животного происхождения содержатся компоненты, способствующие естественной выработке организмом тестостерона.

Вытяжка из северного мха широко применяется в фармакологии для изготовления препаратов, оказывающих общеукрепляющее действие. Он используется в лечении мочеполовых инфекций, благодаря противовоспалительному и антибактериальному свойству. Растительный компонент также способствует улучшению местного кровообращения, благодаря чему он устраняет застойные явления в области малого таза.

Печень морского черта или европейского удильщика представляет собой железу, богатую цинком. Дефицит этого компонента в организме мужчины неизбежно ведет к снижению выработки тестостерона и уменьшению полового влечения.

Экстракция из антарктического криля способствует лучшему усвоению витаминов А, Е и цинка, а также отвечает за выработку мужских половых гормонов.

Для кого предназначен биостимулятор

Средство натурального происхождения применяют при следующих мужских проблемах:

нарушение эректильной функции;

вялая эрекция;

сниженное либидо;

преждевременное семяизвержение;

снижение качества спермы;

инфекции мочеполовой сферы (уретрит, простатит и т.д.).

Капли оказывают общеукрепляющее действие на органы мочевыделительной и репродуктивной системы за счет противовоспалительного действия и устранения местных застойных явлений.

Как средство действует на организм

Стимулятор комплексного действия Молот Тора восполняет дефицит питательных веществ, необходимых для нормальной работы половых и мочевыделительных органов. Кроме этого, он оказывает следующее действие на организм мужчины:

улучшает местное кровообращение;

укрепляет защитные функции;

борется с болезнетворными микробами и вирусами;

нормализует выработку тестостерона;

восстанавливает эректильную функцию;

увеличивает продолжительность полового акта;

устраняет воспалительные процессы.

После курсового лечения препаратом мужское здоровье восстанавливается полностью.

Проведенные клинические исследования

В клинических испытаниях стимулятора роста полового органа приняли участие 30 мужчин добровольцев от 35 до 65 лет, которые имели те или иные расстройства в области мочеполовой системы. Исследование длилось на протяжении 4 недель. В течение этого периода пациенты принимали капли строго по рекомендациям, содержащимся в инструкции по применению. После окончания срока тестирования были получены следующие результаты:

Восстановление потенции —100%;

Повышение либидо —100%;

Улучшение общего самочувствия —100%;

Улучшение качества сексуальной жизни —100%;

Полное излечение мочеполовых инфекций — 97%.

После завершения клинических испытаний многие из пациентов сказали, что будут принимать препарат и в дальнейшем в случае возникновения проблем с мужским здоровьем.

Аналоги капель по действию

В аптеках представлен большой выбор препаратов, фармакологическое действие которых направлено на устранение эректильной дисфункции и заболеваний мочеполовой сферы. Однако такие медикаменты имеют большой список противопоказаний и серьезных побочных действий, которые становятся причиной возникновения дополнительных проблем со здоровьем.

У капель для потенции Молот Тора противопоказания практически отсутствуют, так как они не содержат в своем составе химических соединений, а значит, максимально безопасны для здоровья.

Преимущества над аналогами

В отличие от аналогов у капель Молот Тора большой список преимуществ, основными из которых выступают:

100% натуральный состав;

высокая эффективность;

доступная стоимость;

быстрый результат;

долгосрочный терапевтический эффект;

комплексное воздействие на организм;

укрепление иммунной системы;

отсутствие побочных действий.

Молот Тора благодаря комплексному воздействию помогает сразу избавиться от нескольких проблем в области мочеполовой сферы.

Схема лечения препаратом

Инструкция по применению рекомендует принимать препарат раз в сутки по 3-4 капли под язык на протяжении 5 дней. После этого делается перерыв на такой же период времени. Общий курс лечения составляет 1 месяц. При необходимости терапию можно повторить через 2 недели.

Улучшение в состоянии здоровья заметны уже на второй день применения средства.

Противопоказания к использованию

Несмотря на то, что капли имеют полностью натуральный состав, у них имеются противопоказания к применению. Использовать средство нельзя пациентам с индивидуальной непереносимостью компонентов его составляющих.

Мнение специалистов-практиков

О каплях для потенции Молот Тора отзывы врачей утверждают, что препарат действительно является высокоэффективным средством в борьбе с заболеваниями мочеполовой сферы.

Михаил Александрович Руткевич (врач-андролог):

«С возрастом каждый мужчина сталкивается с такой проблемой, как нарушение эректильной функции. Значительно ухудшается половое влечение, эрекция становится более вялой, наблюдается преждевременная эякуляция и т.д. Связано это с тем, что в организме мужчины с каждым годом вырабатывается все меньше и меньше тестостерона — гормона, отвечающего за половую функцию. Для того, чтобы остановить дальнейшее развитие импотенции, рекомендуется принимать препараты, повышающие выработку данного вещества. Но ни для кого не секрет, что медикаменты такого типа далеко не безопасны и способны оказать лишь краткосрочный результат, после чего проблема вновь возвращается. Именно поэтому я отказался от применения этих средств в своей практике и остановил свой выбор на каплях Молот Тора. Они не оказывают негативного воздействия на жизненно важные системы организма и имеют полностью натуральный состав. По своему эффекту препарат сопоставим с Виагрой, но в отличие от последнего средства не оказывает побочных реакций на сердце и печень, а также обладает более продолжительным терапевтическим действием, которое может составлять до полугода.»

Станислав Вячеславович Земляков (врач-уролог):

«Вредные привычки, гиподинамический образ жизни, непостоянная половая жизнь и многие другие факторы приводят к снижению иммунитета и образованию застойных явлений в области малого таза у мужчины. Все это неизбежно обуславливает возникновение патологий мочеполовой системы и ухудшение потенции. Вовремя остановить развитие заболеваний и появление осложнений способен препарат Молот Тора. В нем содержатся биологически активные компоненты, которые улучшают местные обменные процессы и устраняют процессы воспалительного характера. Это средство я рекомендую принимать своим пациентам не только с лечебной, но и профилактической целью».

Некоторые потребители утверждают, что капли Молот Тора это обман, но отзывы врачей говорят об обратном. С чем связано негативное отношение к препарату, помогают разобраться источники, где была сделана покупка. В настоящее время появилось множество подделок, из-за которых репутация эффективного средства для потенции значительно пострадала.

Что говорят реальные покупатели

О Молот Тора каплях для потенции отзывы можно найти не только на официальном сайте, но и специализированных форумах, на которых покупатели делятся личным опытом использования препарата.

Сергей, 45 лет (Новокузнецк):

«После того, как переболел простатитом, начались проблемы с потенцией. У меня больная печень, поэтому от медикаментов пришлось отказаться. Думал, что придется поставить крест на половой жизни, пока не узнал о каплях Молот Тора. Прежде чем покупать внимательно ознакомился с отзывами врачей и других людей, пролечившихся ими. Попадались и отрицательные мнения, но я все равно решил заказать, все равно хуже уже не будет. Первые пять дней было все без изменений, и я подумал, что это реально развод, но деньги были уже потрачены, поэтому решил пройти курс до конца. На седьмой день я почувствовал, что мой дружок зашевелился. Подробности расписывать все не буду, но капли мне реально помогли вернуть мужскую силу. Вот уже второй месяц пошел, как курс закончился, а я чувствую себя в полной форме. Заказал еще одну упаковку для профилактики».

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