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Коллекция матовых помад Kylie Birthday Edition, от известной модели и просто красивой девушки Кайли Дженнер, обретает все большую популярность. Представительницы слабого пола отдают свое предпочтение именно этому продукту благодаря разнообразной палитре оттенков. Ведь даже самые требовательные девушки могут подобрать цвет помады, который придется им по вкусу.

О создателях бренда Кайли

Матовая жидкая помада Kylie Birthday Edition представляет собой новинку среди товаров для макияжа. Ее создатели – это две успешные женщины, которые для многих являются эталоном стиля и красоты. Всемирно известная модель Кайли Дженнер, вместе со своим бизнес партнером приняли решение выпускать помады, способные стать основой элегантного образа. В золотой ограниченной коллекции Kylie Birthday Edition представлены 6 наиболее востребованных и изысканных оттенков.

Особенности и достоинства продукта

Помада Kylie Birthday Edition – это новое средство, которое создавалось с применением уникальных технологий. Чтобы оттенки на губах выглядели насыщено и не блекло, были использованы пигментированные компоненты, полностью перекрывающие цвет кожи. При этом совсем не нужно наносить несколько слоев помады.

Важно! Kylie Birthday Edition не создает дискомфортные ощущения. Помада не обладает липкостью и клейкостью. Это способствует тому, что после ее нанесения не образовываются комочки.

Также компанией была разработана специальная скошенная форма аппликатора. Благодаря ей легко подвести идеально ровный контур губ. Даже девушки, не имеющие особых навыков, с легкостью смогут сделать восхитительный макияж. Более того, аппликатор равномерно распределяет средство, предотвращая тем самым его растекание. Жидкая помада Kylie Birthday Edition несомненно является одной из лучших, среди похожих продуктов других брендов. К ее основным преимуществам можно отнести:

Стойкость – одно из главных достоинств. Жидкая матовая помада Kylie Birthday Edition сохраняет свои свойства на протяжении целого дня. Она не теряет стойкость даже после приема пищи, употребления жидкости или страстного поцелуя. В отличие от аналогов, эту помаду не придется обновлять каждые несколько часов. Текстура – играет большую роль при равномерном распределении средства. Несмотря на то, что помада Kylie Birthday Edition является жидкой, она совсем не склонна к растеканию. Через несколько мгновений после ее нанесения, губы стают мягкими и бархатистыми на вид. Этот эффект достигается благодаря текстуре средства. Даже после повторного нанесения помады невозможно заметить многослойность. Уход за кожей – это средство эффективно увлажняет кожу. Его питательные компоненты не просто маскируют такие проблемы, как шелушение, возрастные и мимические складочки, но и работают над их устранением. Благодаря набору помад Kylie Birthday Edition кожа губ никогда не будет стянутой и сухой.

Хотя продукцию от Кайли сравнивают с другими, не менее известными брендами, у нее не существует идентичного аналога. В отличие от помад Колорпоп и Джефри Стар, набор Kylie Birthday Edition имеет более женственную и элегантную палитру оттенков.

Содержание лимитированного набора помад

Набор матовых помад Kylie Birthday Edition был выпущен специально к празднованию дня рождения Кайли Дженнер. Он вызвал настоящий ажиотаж среди поклонниц этого бренда. Ведь у них появилась возможность оценить сразу шесть оттенков любимых матовых помад, вместо одного. Более того, повышал интерес и тот факт, что в составе набора был представлен совершенно новый цвет, который до этого отсутствовал в общей палитре.

В лимитированную коллекцию вошли самые востребованные и женственные оттенки помады, среди них:

Candy K – выделяется своей естественностью и натуральностью. Этот оттенок полюбился многим за универсальность и возможность использовать его, как для ежедневного, простого макияжа, так и нежного, праздничного. Candy K представляет собой сочетание яркого розового, вместе со светлым и нежным коричневым. Этот цвет очень похож на натуральный цвет женских губ;

– выделяется своей естественностью и натуральностью. Этот оттенок полюбился многим за универсальность и возможность использовать его, как для ежедневного, простого макияжа, так и нежного, праздничного. Candy K представляет собой сочетание яркого розового, вместе со светлым и нежным коричневым. Этот цвет очень похож на натуральный цвет женских губ; Exposed – коричневый оттенок с шоколадными нотками. Его очень любят девушки, с рождения, обладающие загорелой, темной кожей;

– коричневый оттенок с шоколадными нотками. Его очень любят девушки, с рождения, обладающие загорелой, темной кожей; Koko K – популярный и весьма востребованный оттенок во всей коллекции. Он помогает создать очень чувственный и свежий образ. Koko K – это нюдовый розовый цвет, который подходит всем девушкам, независимо от цветотипа. Его используют для создания как вечернего, так и дневного макияжа;

– популярный и весьма востребованный оттенок во всей коллекции. Он помогает создать очень чувственный и свежий образ. Koko K – это нюдовый розовый цвет, который подходит всем девушкам, независимо от цветотипа. Его используют для создания как вечернего, так и дневного макияжа; Dolce K – очень теплый и мягкий оттенок молочного шоколада, идеально подойдет для темнокожих девушек. Специалисты в сфере визажа считают, что коричневые помады для губ – это современное веяние моды, которое еще длительное время будет популярным;

– очень теплый и мягкий оттенок молочного шоколада, идеально подойдет для темнокожих девушек. Специалисты в сфере визажа считают, что коричневые помады для губ – это современное веяние моды, которое еще длительное время будет популярным; Kristen – яркий, розовый оттенок, обладающий особенным шармом. Этот цвет подчеркивает женственность девушки и делает ее образ, в целом, очень романтичным. Даже несмотря на то, что Kristen весьма насыщенный оттенок, он ровно покрывает губы;

– яркий, розовый оттенок, обладающий особенным шармом. Этот цвет подчеркивает женственность девушки и делает ее образ, в целом, очень романтичным. Даже несмотря на то, что Kristen весьма насыщенный оттенок, он ровно покрывает губы; Leo – это новинка в наборе матовых жидких помад Kylie Birthday Edition. Его создали к празднику Кайли и назвали в честь ее зодиакального знака. Этот оттенок является совершенно иным и непохожим на другие, которые представлены в наборе. Leo – это дорогой, насыщенный бордовый цвет. Он помогает привлечь внимание, сделать образ более привлекательным. Специалисты утверждают, что этот оттенок отлично подойдет для вечернего макияжа, особенно в холодное время года.

Помады Kylie матовые Birthday Edition lipstick имеют очень привлекательную упаковку золотого цвета. Кайли разрабатывала ее самостоятельно исходя из собственных предпочтений и чувства стиля. Каждая помада имеет удобный пластиковый футляр с оригинальным рисунком в виде золотых капель.



Где купить матовую помаду?

Купить помаду Kylie Birthday Edition сразу после выпуска лимитированного набора было достаточно много желающих. Поэтому на косметическом рынке появилось большое количество подделок. Некоторые из них настолько хорошо выполнены, что отличить их от оригинала весьма сложно. Kylie Birthday Edition реплики которых встречаются даже на китайских сайтах, следует выбирать очень тщательно. Ведь некачественный товар может вызывать аллергические реакции и дерматиты. Производители аналогов обычно не имеют никаких сертификатов, подтверждающих безопасность продукции.

Безусловно, лучше всего Kylie Birthday Edition купить именно в брендовом магазине Кайли Дженнер. Таким образом можно обезопасить себя от приобретения подделки. Заказать Kylie Birthday Edition на официальном сайте не составит никаких проблем. Стоит заполнить простую форму, обязательно указав свой контактный телефон и имя. В кратчайшие сроки менеджер компании свяжется с покупателем для уточнения деталей и адреса для доставки. После того, как заявку обработают и соберут заказ, получить его можно будет в наиболее удобном и приближенном отделении почты. Обычно доставка занимает около 10 рабочих дней.

На официальном сайте представлены помады Kylie Birthday Edition с ценой, которая всегда актуальна. Более того, компания часто проводит разнообразные акции, благодаря которым у покупателей появляется отличная возможность приобрести товар значительно дешевле. Обычно купить Kylie Birthday Edition со скидкой можно лишь ограниченное время. Срок действия акций указан на официальной странице.

Важно знать! Если на сторонних ресурсах цены на помады сильно занижены, следует усомниться в их подлинности. Дешевизна – это прямой признак фальсификации.

Также огромным достоинством сотрудничества с официальным сайтом является возможность оплаты заказа непосредственно в момент его получения. Кроме этого, покупатель при необходимости имеет право отказаться от товара.



Отзывы покупателей о помаде Kylie Birthday Edition

Товары Кайли Дженнер пользуются большой популярностью. Это объясняется высоким качеством продукции. К сожалению, недобросовестные производители, в поиске наживы, часто подделывают самые ходовые средства. После чего появляются о Kylie Birthday Edition отзывы не очень лестные.

Например, Анна, которая хотела немного сэкономить, купила лимитированный набор с незнакомого сайта. Хотя заказ пришел вовремя, помады оказались совсем неудачные. Мало того, что они не создавали эффект бархатистости, через короткое время стали растекаться.

В свою очередь, девушки, которым выпала возможность использовать оригинальную матовую помаду Kylie Birthday Edition, отзывами делятся очень хорошими.

Екатерина, Калуга, 33 года:

«Я – давняя поклонница косметики от Кайли. Поэтому, когда впервые услышала о выходе лимитированного набора точно знала, что куплю его. Мой интерес подогревал еще и тот факт, что в анонсе не раскрывали тайну по поводу его состава. Было очень интересно. Я оформила заказ сразу же после появления набора на сайте. Цена была приемлемой. Все 6 цветов помады меня порадовали. Можно выбрать оттенки как для дневного, так и вечернего макияжа. Очень понравилась их стойкость. Я еще не встречала помаду, которая продержалась бы на губах целый день, а Kylie Birthday Edition это удалось. Даже после обеда мне не пришлось наносить повторный слой. Смывается помада обычным средством для снятия макияжа. В целом, я осталась более чем довольна и моя любовь к продукции этого бренда только возросла».

Кристина, Москва, 25 лет:

«Я люблю общаться на различных женских форумах, ведь там можно узнать много всего важного и интересного. Одним из моих самых ценных открытий стали помады Kylie Birthday Edition. Однажды я случайно наткнулась на хвалебные отзывы об этом наборе и сама захотела попробовать. Заказывать решила только у официальных представителей на сайте, чтобы избежать казусов и не нарваться на подделку. Доставили покупку мне очень быстро. Уже через неделю я открывала золотистую упаковочку в радостном предчувствии. К слову, набор выглядит невероятно стильно. Я думаю он отлично подойдет в качестве презента к торжеству. К самой помаде я тоже не смогла придраться. Она хорошо покрывает губы даже с первого слоя, не тускнеет. По истечении рабочего дня помада ни капельки не смазалась. Цвета в наборе очень хорошие. Они полностью соответствуют представленной палитре на сайте. Я очень рада, что обошлось без неприятных сюрпризов. Смыть обычной водой эту помаду будет очень сложно. Поэтому лучше использовать привычные средства для демакияжа, например, пенку, масло или мицеллярную воду. Также мне очень понравился невероятный запах помад. Тонкий, ненавязчивый, сладковатый аромат покорит каждого»!

Татьяна, Омск, 29 лет:

«В качестве новогоднего подарка мне преподнесли помады от Кайли Дженнер. Маленький набор содержал 6 разных оттенков. К моему удивлению, все они мне подошли. Очень правильно подобрана палитра цветов, так как можно выбрать подходящий оттенок на любой случай. Я пользуюсь чаще всего нюдовыми розоватыми цветами для создания повседневного образа. Моя любимая помада – Candy. Очень нравится, как она сочетается с загорелой кожей и темными волосами, освежает лицо и делает его более молодым. По текстуре помада достаточно жидкая, но сразу после нанесения на губы превращается в настоящий бархат. Я никогда не встречала подобного эффекта матовости».

Евгения, Белгород, 35 лет:

«Я работаю визажистом и специализируюсь именно на свадебных торжествах. Kylie Birthday Edition помада, отзывы о которой я впервые услышала от иностранных коллег, является обязательным средством в моем арсенале. Сейчас невесты хотят, чтобы их образ был как можно более невинным, естественным и нежным. Благодаря матовым помадам нюдовых оттенков сделать это значительно легче. Среди основных достоинств Kylie Birthday Edition можно обозначить ее невероятную стойкость, легкость нанесения, глубину и насыщенность цвета. Смело рекомендую всем продукцию этой торговой марки».