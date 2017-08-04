Согласно статистическим данным, те или иные проблемы с потенцией наблюдаются у 40% мужчин после 35 лет. Причины нарушений эректильной функции чаще всего кроются в неправильном питании, хронической усталости, вредных привычках и патологиях мочеполовой сферы. Вернуть мужчине уверенность в себе призван препарат нового поколения Pantogen отзывы, о котором оставляют покупатели, уже испробовавшие его на себе.

Что представляет собой средство Pantogen

Один из наиболее частых вопросов, который возникает у потребителей, когда они слышат о мощном и безопасном средстве для потенции Pantogen, что это за препарат и как он действует. Средство для восстановления эректильной функции представляет собой комплекс биологически активных веществ, которые и устраняют симптомы сексуальных нарушений, и непосредственно воздействуют на причины, вызвавшие сбой в организме. Пантоген прошел клинические исследования и получил сертификаты качества, подтверждающие его терапевтическую эффективность.

Состав и свойства препарата Пантоген

Pantogen для потенции включает в свой состав следующие биологически активные вещества:

кровь пантов алтайского марала;

экстракт красного корня;

аминокислота тирозин.

Кровь пантов алтайского марала имеет уникальный состав, в который входят 18 аминокислот, витамины, микроэлементы (селен, кобальт, цинк, марганец, йод) и макроэлементы (кальций, магний, железо, фосфор). Все эти компоненты оказывают благотворное влияние на эректильную функцию мужчины. Особенно важны аминокислоты, цинк и селен, которые участвуют в синтезе основного мужского гормона тестостерона.

Научно доказано, что кровь пантов алтайского марала оказывает на организм общеукрепляющее, общетонизирующее действие, повышает умственную и физическую работоспособность. Кроме этого, продукт животного происхождения нормализует обмен веществ, улучшает общее кровообращение и оказывает противовоспалительное действие. Именно поэтому кровь животного часто используют в лечении мочеполовых инфекций у мужчин.

Экстракт красного корня содержит в себе аминокислоты, флавоноиды, дубильные вещества, катехины и минеральные составляющие. Эти компоненты оказывают сосудорасширяющее, противовоспалительное, тонизирующее и диуретическое действие. Благодаря богатому витаминному составу растение укрепляет иммунитет и улучшает общее самочувствие. Красный корень успешно применяется в терапии таких заболеваний, как простатит, аденома и т.д. Научно доказано, что компонент растительного происхождения повышает либидо и полностью восстанавливает эректильную функцию мужчины.

Тирозин является уникальной аминокислотой, которая присутствует в организме всех представителей млекопитающих. Это соединение выступает строительным материалом для мышечной массы, а также отвечает за выработку дофамина и тестостерона в организме.

Активные компоненты оказывают комплексное воздействие на организм мужчины, в результате чего происходит быстрое и эффективное восстановление мужской силы.

Принцип действия средства на организм

Курсовой прием препарата для потенции Пантоген приводит к следующим изменениям в организме мужчины:

улучшение местного кровообращения;

устранение воспалительных процессов;

укрепление защитных функций;

восстановление эректильной функции;

повышение полового влечения;

устранение застойных явлений в области малого таза.

Кроме благотворного влияния на репродуктивную функцию, средство помогает восполнить дефицит полезных витаминов, микро- и макроэлементов, минералов в мужском организме.

Показания к применению Pantogen

Пантоген предназначен для решения следующих мужских проблем:

вялая эрекция;

сниженное либидо;

преждевременная эякуляция;

эректильная дисфункция;

ухудшение сперматогенеза;

первые признаки простатита (частые позывы к микции, болезненность мочеиспускания).

Препарат эффективно устраняет местные воспалительные процессы, улучшает кровообращение и полностью восстанавливает мужскую потенцию.

Проведенные клинические исследования

На протяжении нескольких месяцев проводилось тестирование препарата Pantogen. Участие в исследовании приняли мужчины разной возрастной категории, у которых наблюдалось нарушение эректильной функции. После прохождения полного курса были получены следующие результаты:

полное восстановление половой функции — 92%;

стойкая и продолжительная эякуляция — 81%;

улучшение качества спермы — 84%;

повышение сопротивляемости организма половым инфекциям —88%.

Аналоги средства для потенции

Большинство медикаментов, представленных в фармацевтических сетях, имеют в своем составе опасные химические соединения, которые оказывают побочные реакции на важные системы организма при длительном приеме. Абсолютными противопоказаниями к их применению выступают сердечно-сосудистые заболевания и патологии печени.

Другим недостатком средств синтетического происхождения является их краткосрочный эффект.

Преимущества над аналогами

В отличие от медикаментозных аналогов Пантоген абсолютно безопасен, так как имеет полностью натуральный состав. Другими преимуществами средства выступают:

высокая эффективность;

быстрый результат;

комплексное воздействие;

долгосрочное терапевтическое действие;

отсутствие побочных реакций.

Препарат совместим с другими лекарственными средствами, и может быть использован в комплексной терапии и как моносредство.

Как правильно принимать Pantogen

Pantogen инструкция по применению рекомендует использовать по следующей схеме:

По чайной ложке (5мл) 3 раза в сутки в независимости от приема пищи. Курс лечения —15 дней. При необходимости курс повторить через 2 недели.

Для профилактики эректильной дисфункции рекомендуется принимать препарат раз в 3 месяца (4 раза в год).

Противопоказания к использованию

Препарат не рекомендован к применению лицам младше 18 лет. При индивидуальной непереносимости лечебных компонентов Пантогена следует отказаться от его приема. Обычно средство переносится хорошо и не вызывает аллергических реакций.

Отзывы специалистов о Пантоген

О Pantogen для потенции отзывы оставляют не только потребители, но и врачи, которые также используют средство в своей практике.

Роман Николаевич Громов (д.м.н., врач-сексолог):

«Нерегулярные сексуальные отношения часто становятся причиной развития патологий сердечно-сосудистой, мочеполовой системы и являются фактором развития избыточного веса. Особенно опасно отсутствие половой жизни в период андрогенной паузы, когда у мужчины снижается либидо, а его организм становится наиболее уязвим к таким патологиям, как уретрит и простатит. Для того чтобы помочь мужчине вернуть сексуальное желание и восстановить эректильную функцию, ведущими специалистами в области урологии, андрологии и сексопатологии был разработан полностью безопасный и высокоэффективный препарат Pantogen. Благодаря комплексному воздействию на организм, он помогает не только восстановить функцию органов мочеполовой сферы, но и позволяет укрепить иммунитет и общее самочувствие мужчины. Кроме этого, активные компоненты Пантогена способны снимать стресс и нервные перенапряжения, которые также являются одной из причин неудач в постели».

Павел Петрович Потравко (врач-андролог):

«Мужчины часто не задумываются о своем здоровье, пока не начинаются серьезные проблемы с потенцией. И даже несмотря на появление такой серьезной патологии не все спешат обращаться к врачу, самостоятельно принимая препарат Виагры и ее аналоги. При этом больные пациенты не задумываются, к каким тяжелым последствиям может привести бесконтрольный прием медикаментозных лекарств для улучшения эректильной функции. В настоящее время существует только единственный препарат, не являющийся лекарственным средством, который можно принимать без назначения врача — это Пантоген. Он полностью натурален и доказал на практике свою клиническую эффективность. Хотя Пантоген полностью безопасен, принимать его без наблюдения у врача я все же не рекомендую».

Комментарии покупателей о средстве

Реальные отзывы о средстве для восстановления эректильной функции Пантоген можно найти на официальном сайте производителя. Покупатели охотно делятся своим опытом его использования. Однако на тематических форумах можно встретить и отрицательные отзывы пациентов, в которых они пишут о том, что Pantogen развод. Появление негативных комментариев производитель объясняет распространением фальсификата на просторах интернета. Поэтому покупатели, которые приобрели препарат у официального производителя, в большинстве случаев оставляют положительные отзывы.

Виталий, 36 лет:

«Переболел баланопоститом, после чего начались проблемы с потенцией. Вначале вялую эрекцию списывал на усталость, а потом реально начал переживать. Обращаться к врачу для меня было вообще не вариант, а ставить крест на половой жизни в свои годы я не собирался. В интернете увидел рекламу Pantogen, почитал отзывы других мужиков. Все уж очень хорошо отзывались о нем, поэтому я тоже решил попробовать. Препарат действует буквально через несколько дней. Мне даже кажется, что у меня раньше не было такой мощной эрекции и сексуального возбуждения. Для меня это настоящая находка, к тому же стоит довольно недорого, если сопоставить с эффектом, который оказывает эта биологически активная добавка. Заказал еще пару флаконов, буду принимать раз в сезон для профилактики».

Борис, 48 лет:

«Простатит сыграл со мной злую шутку, у меня появились серьезные проблемы с потенцией. Прежде чем обращаться к врачу, решил самостоятельно поискать выход из ситуации. На форуме нашел инфу о Пантогене, многие отзывались, что он хорошо помогает. Заказал на всякий случай сразу 2 флакона. Такого быстрого эффекта я никак не ожидал, стояк вернулся буквально через пару дней».

Александр, 52 года:

«После андрогенной паузы я почувствовал себя значительно хуже, как в общем, так и половом плане. У меня практически полностью пропал интерес к сексу, из-за чего начались регулярные ссоры в семье, ведь жена моложе меня на 10 лет. Я понял, что если не предприму каких-либо действий, то потеряю супругу. У меня проблемы с печенью, поэтому мне нельзя многие медикаменты. Спасением стало натуральное средство Пантоген, которое мне посоветовал врач. Мужская сила вернулась ко мне буквально через неделю после начала лечения. Ощущаю себя в постели как в молодости. Это отметила и жена, которая теперь шутит, что я помолодел лет на 20».

Где продается препарат для мужской силы Pantogen

Пантоген не продается в аптеках и сторонних интернет ресурсах, так как его распространением занимается сам производитель. Ссылка на официальный сайт фирмы-изготовителя представлена ниже.

Производитель предупреждает, что не несет ответственности за продукт, приобретенный на других сайтах.

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