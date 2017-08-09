Далеко не все мужчины довольны размерами своего полового члена. Решить деликатную проблему поможет Penilux Gel отзывы о котором регулярно оставляют покупатели, испытавшие действие этого препарата на себе. Что представляет собой средство, насколько оно на самом деле эффективно и каково мнение врачей о нем можно узнать, прочитав ниже представленный обзор.

Общая характеристика Penilux Gel

Препарат Penilux Gel представляет собой крем-гель местного применения, позволяющий быстро увеличить мужское достоинство за счет действия активных компонентов, вошедших в состав. В средстве не содержится вредных химических соединений, поэтому оно полностью безопасно и гипоаллергенно. Пенилюкс прошел клинические испытания, в ходе которых была доказана его высокая эффективность. Этот факт подтверждают и полученные сертификаты качества.

Состав и терапевтические свойства геля

Penilux Gel мужской крем включает в свой состав следующие биологически активные компоненты:

вытяжка из перуанской маки;

экстракт устриц;

экстракт корня женьшеня;

экстракт морского конька.

Перуанская мака или клоповник Мейена содержит в себе тирозин и аргинин, отвечающие за кровообращение и питание тканей. Также в нем имеется большое количество жирных кислот, повышающих эластичность сосудов. В растении содержится цинк, отвечающий за выработку тестостерона в организме.

Вытяжка растения вступает в биологически активную реакцию с экстрактом устриц, содержащим гормоноподобные вещества, активизирующие рост пещеристых тел, от размера которых непосредственно зависит и объемы самого пениса.

Корень женьшеня имеет богатый химический состав, благодаря которому растение оказывает общетонизирующее действие на половой орган. Кроме этого, продукт растительного происхождения способствует улучшению местного кровообращения и благотворно влияет на эрекцию.

В экстракте морского конька находятся стероиды, отвечающие за рост члена и выработку тестостерона.

Показания к применению

Пенилюкс гель показан к использованию не только обладателям маленького мужского достоинства. Препарат способен решить и другие проблемы, среди которых:

вялая эрекция;

нарушение потенции;

преждевременная эякуляция;

сниженное либидо;

недостаточная чувствительность во время секса.

Такое комплексное действие средства достигается за счет активации выработки тестостерона.

Как действует препарат на организм

Мужской Penilux Gel изготовлен по специальной технологии, позволяющей активным частицам быстро и глубоко проникать в ткани полового органа. Попадая в пещеристые тела действующие компоненты запускают интенсивный процесс кровообращения, выработку гормона роста и тестостерона. Благодаря такому действию гель помогает ежедневно прибавлять мужскому достоинству в среднем 2 мм. За месяц реально добиться 5-7 см прироста. Такой терапевтической эффективностью может похвастаться далеко не каждое современное средство для увеличения члена.

Что дает большой пенис в мужчине

Известно, что большие размеры придают мужчине уверенность в себе и перед представительницами прекрасного пола. Утверждение о том, что размер не имеет в постели значения, является давно развенчанным мифом. Большой пенис позволяет партнерше ощутить более яркие эмоции от секса. Внушительные размеры дают возможность и самому мужчине получить от полового акта намного больше удовольствия, что обусловлено более тесным контактом пениса с влагалищем.

Клинические исследования крема

На протяжении одного месяца группа добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет использовала Пенилюкс, при этом не прибегая к каким-либо другим методикам. В результате были получены следующие результаты:

повышение полового влечения — 100%; более яркие ощущения и оргазмы во время секса —100%; стойкая и продолжительная эрекция —100%; увеличение пениса на 3-4 см — 60%; прибавка в размерах от 5 до 7 см —40%.

Все тестируемые остались довольны результатами, а некоторые из них изъявили желание использовать средство и дальше.

Другие способы увеличения пениса

Современная медицина предлагает использовать препараты системного действия, которые содержат в себе гормоны. Внутренний прием лекарств такого типа опасен возникновением всевозможных побочных реакций. Кроме этого, у гормональных таблеток имеется большой список противопоказаний. Некоторые мужчины решаются на их прием, но в результате получают не тот эффект, который ожидали.

Среди альтернативных способов по увеличению члена можно выделить помпы и экстендеры. Но как показывает практика, далеко не всем мужчинам удается таким способом сделать пенис более длинным. Для того чтобы появились первые результаты такие приспособления необходимо применять минимум в течение 3-6 месяцев. Ожидать того, что результат сохраниться на всю жизнь не стоит, так как после нескольких недель половой член примет свои прежние размеры. Специалисты не рекомендуют самостоятельно прибегать к таким методикам, так как это может привести к эректильной дисфункции и другим нарушениям в области мочеполовой системы.

Радикальным и наиболее эффективным способом считается операция. Хирургическое вмешательство также несет в себе риски и требует долгого реабилитационного периода. На такой шаг отваживается не каждый мужчина. К тому же процедура достаточно дорогостоящая, и не все могут ее себе позволить.

В домашних условиях некоторые осмеливаются прибегать даже к таким специфическим средствам, как сода для увеличения полового члена. Отзывы смельчаков говорят, что такой метод не только не помогает, но и может привести к побочным реакциям.

Преимущества над аналогами и другими методиками

В отличие от средств и различных методик по увеличению пениса гель Пенилюкс явно выигрывает следующими преимуществами:

натуральный состав;

полная безопасность;

гарантированный эффект;

быстрое действие;

доступная стоимость;

результат сохраняется на всю жизнь.

Крем не требует применения дополнительных методик и средств, так как сам оказывает максимальную эффективность.

Схема применения геля Penilux Gel

Инструкция по применению содержит подробную информацию о том, как мазать мужской крем Penilux Gel. Использовать средство рекомендуется по следующей схеме:

Наносить на чистые и сухие кожные покровы по всей длине, включая головку пениса. Втирать массирующими движениями до полного впитывания. Применять 1-2 раза в сутки.

Наносить крем можно и непосредственно перед половым актом для усиления ощущений. Для достижения максимальных результатов препарат необходимо регулярно применять на протяжении 1-2 месяцев.

Противопоказания к использованию

Несмотря на натуральный и безопасный состав у геля имеются некоторые противопоказания. Его нельзя наносить на поврежденные кожные покровы, а также при различных дерматитах.

В редких случаях компоненты крема способны провоцировать аллергические реакции, что требует отмены применения.

Что говорят специалисты о средстве

Мужской Penilux Gel отзывы получает не только от покупателей, но и врачей, использующих его в своей практике.

Петр Олегович Дарданченко (врач-андролог):

«Большинство мужчин переживают по поводу размера пениса, так как он им кажется недостаточно большим. Однако такие беспокойства не всегда оправданы. Многие пытаются прибегать к небезопасным методикам, которые затем негативно сказываются на эректильной функции. Если уж представителя сильного пола не устраивает размер, то я рекомендую обратиться к проверенным средствам, которые прошли клинические испытания и на деле доказали свою эффективность. К таковым относится Penilux Gel. В своей практике я использую его около года. За это время он помог десяткам моим пациентам добиться желанного результата».

Анатолий Львович Станиславский (врач-сексопатолог):

«Маленький пенис является, прежде всего, причиной появления психологических проблем. Мужчина чувствует неуверенность в себе, боится знакомиться с девушками. В результате это может негативно сказаться не только на психическом, но и физиологическом здоровье. Иногда даже психологическая помощь специалиста не всегда помогает мужчине. Тогда врачу ничего не остается, как посоветовать попробовать препараты для увеличения. Penilux Gel на сегодняшний день считается одним из наиболее эффективных и безопасных. Именно его я рекомендую своим пациентам попробовать в первую очередь. За 1,5 года я не встречал еще ни одного негативного мнения о нем, обычно мужчины довольны результатом, который достигается с помощью препарата».

Опыт покупателей геля Пенилюкс

О Пенилюкс отзывы можно найти на различных тематических форумах, а также на официальном сайте производителя.

Николай, 42 года:

«У меня всегда не клеилось с дамами, и большинство отношений были непродолжительными. Неуверенность в себе плюс 10 см мужского достоинства сыграли со мной злую шутку. К каким только приспособлениям я не прибегал, чтобы исправить ситуацию, но результат был нулевой. О Пенилюксе я узнал из интернета. Сначала, если честно, не поверил, что какой-то гель может творить такие чудеса, но терять мне было нечего, и я заказал. В первую неделю вообще никаких изменений не заметил, но потом я даже немного испугался быстрому приросту. За месяц прибавилось 4 см, я был в шоке. Мне настолько понравился результат, что я решил еще заказать тюбик».

Игорь, 35 лет:

«Пенилюкс мне посоветовал попробовать друг, он хвастался, что ему удалось 7 см прибавить с помощью него. Вначале я не верил, но когда к моим 16 через три недельки прибавилось 2 см, тут уж все сомнения отпали. В общем, за месяц мы подросли на 3 см. Прям мои размеры, о которых я раньше мечтать только мог».

Дмитрий, 23 года:

«Плюс 5 см с помощью Пенилюкса придали мне уверенность в себе. Если я раньше комплексовал в постели с девушкой, то сейчас я чувствую себя королем секса. Большой респект тем специалистам, которые разработали этот гель. Ощущения во время секса просто улетные».

Иван, 50 лет:

«Любви все возрасты покорны и сексу тоже. Я всегда хотел иметь не менее 16, а с Пенилюкс у меня вырос до 17 см. Все-таки современная медицина творит настоящие чудеса».

Реальные отзывы покупателей не всегда положительного характера. Некоторые из потребителей утверждают, что средство развод, которое не обладает заявленным терапевтическим эффектом. Отрицательные отзывы появляются на форумах в результате того, что люди стали жертвами очередных мошенников, выпускающих препарат пустышку. Уберечь себя от обмана можно, если заказать средство через проверенный ресурс.

Где можно приобрести препарат

Penilux Gel рекомендуется купить на официальном сайте производителя. Приобретая средство через проверенный источник покупатель гарантированно получает оригинал, а не подделку, которой торгуют многочисленные сайты-мошенники. Ссылка на официальный сайт представлена в конце обзора.

Для того чтобы заказать гель достаточно на сайте производителя оставить свои данные: имя и номер телефона. Менеджер компании связывается с клиентом для уточнения нюансов доставки. Производитель гарантирует полную конфиденциальность доставки, и быстрое получение препарата через почту или курьерскую службу.