Проблемы с эректильной функцией возникают у мужчин из-за множественных факторов, основными из которых выступают вредные привычки, частые стрессы, избыточный вес, патологии мочеполовой сферы, андрогенная пауза. Не допустить дальнейшего развития импотенции поможет Перуанская Мака отзывы, о которой оставило множество мужчин, испробовавших это средство на себе.

Общее описание Перуанской Маки

Перуанская мака или перуанский женьшень представляет собой растение, которое с давних времен используется в нетрадиционной медицине для возвращения мужской силы. Одноименный препарат, изготовленный на ее основе, представляет собой концентрат в виде порошка, предназначенный для восстановления эректильной функции мужчины. Высокая терапевтическая эффективность средства была недавно подтверждена клиническими исследованиями, после которых препарат Перуанская Мака получил сертификаты качества.

Составляющие компоненты и свойства

Основными компонентами биологически активного концентрата выступают следующие вещества:

перуанский женьшень;

цинк;

селен;

мальтоза;

мальтодекстрин;

кристаллическая целлюлоза.

Для изготовления препарата используется непосредственно корень перуанской маки, который богат такими элементами, как макамиды, цинк, йод, кальций, более 20 амино- и жирных кислот, лепедины, глюкозинолаты, бета-систерол и уникальный алкалоид макаридин, который не содержит больше никакой вид растения. Перуанский женьшень известен тем, что способен благотворно влиять на эндокринную и нервную системы. Он восстанавливает гормональный фон мужчины, повышает выработку тестостерона и снимает нервное перенапряжение. Кроме этого, растение восстанавливает обмен веществ, повышает защитные функции организма и улучшает общее самочувствие. При регулярном употреблении компонента человек ощущает невероятный прилив сил и бодрости.

Дополнительно порошок содержит цинк — элемент, отвечающий за выработку тестостерона и подвижность сперматозоидов. Его дефицит в организме приводит к таким неблагоприятным последствиям, как снижение полового влечения, нарушение эректильной функции, развитие бесплодия и простатита.

Селен участвует в синтезе тестостерона, поэтому поддерживает половую функцию мужчины в норме и отвечает за улучшение качества спермы. Кроме этого, компонент активно выводит из организма яды, шлаки, тяжелые металлы и токсины, которые могут негативно сказаться на мужской потенции.

Мальтоза или солодовый сахар является источником энергии для организма мужчины. В нем содержится большое количество полезных веществ, основными из которых выступают витамины группы В, железо, медь, токоферол, медь и кальций. Все эти компоненты жизненно необходимы для нормального функционирования мужской репродуктивной системы.

Мальтодекстрин также выступает источником энергии и участвует в белковом обменном процессе организма.

Кристаллическая целлюлоза выводит из организма токсические вещества, нормализует обмен веществ и повышает защитные функции.

Как действует препарат на организм

Регулярное использование биологически активного порошка приводит к следующим изменениям в организме мужчины:

восстанавливается обмен веществ;

укрепляется иммунитет;

улучшается сперматогенез;

повышается либидо;

восстанавливается половая функция;

стойкая эякуляция;

продолжительная эрекция.

Перуанская мака для мужчин, как утверждают некоторые врачи и постоянные ее потребители, также способствует росту полового члена. Происходит это за счет влияния растения на половые гормоны, отвечающие за размеры мужского достоинства.

Показания к применению

Порошковый препарат Перуанская Мака для мужчин отзывы врачей рекомендуют использовать при следующих проблемах:

частые стрессы;

хроническая усталость;

вялая эрекция;

непродолжительный половой акт;

преждевременная эякуляция;

эректильная дисфункция;

сниженное половое влечение;

простатит;

андрогенная пауза;

низкое качество спермы.

Курсовой прием препарата помогает полностью восстановить мужское здоровье и позволяет вернуть уверенность в себе.

Проведенные клинические исследования

На базе ведущего института андрологии проводились клинические испытания биологически активного порошка Перуанская Мака. Участие в исследовании приняли 100 добровольцев от 25 до 65 лет, имевшие те или иные проблемы с половой функцией. Тестирование препарата длилось в течение 4 недель, на протяжении которых все участники принимали порошок согласно инструкции по применению. В конце испытаний были получены следующие результаты:

восстановление потенции —100%;

повышение либидо —100%;

стойкая и продолжительная эрекция —100%;

улучшение качества и количества спермы — 95%.

Все участники исследования отметили улучшение общего самочувствия, прилив сил и энергии.

Аналоги порошка для потенции

В аптеках продается огромный ассортимент медикаментов для восстановления потенции. Большинство из них произведены на основе таких лекарственных веществ, как силденафил, варденафил, тадафил и уденафил. Все они имеют одинаковый принцип действия: временное возвращение эректильной функции при условии сексуальной стимуляции. Очень часто препараты этой группы вызывают побочные действия, среди которых скачки артериального давления, тахикардия, анемия, аллергические проявления, боли в мышцах, развитие артритов и т.д. Кроме этого, они имеют внушительный список противопоказаний, основными из них выступают:

заболевания крови;

язва желудка;

болезнь Пейрони;

сердечная недостаточность;

артериальная гипертензия или гипотензия.

Длительный прием лекарств для потенции опасен для здоровья и оказывает лишь краткосрочный результат.

Преимущества над аналогами

В отличие от аптечных аналогов Перуанская Мака обладает следующими преимуществами:

100% натуральный состав. Полная безопасность применения. Комплексное воздействие на мужской организм. Высокая терапевтическая эффективность. Долгосрочный результат.

Препарат имеет вполне приемлемую стоимость, которая оправдывается его 100% эффективностью и отсутствием серьезных побочных действий.

Как правильно использовать средство Перуанская Мака

Порошок Перуанская Мака инструкция по применению рекомендует применять по следующей схеме:

Развести в стакане воды 1-2 чайные ложки средства. Принимать раз в сутки во время приема пищи. Каждые 6 дней делать перерыв между приемами на сутки.

Курс лечения препаратом составляет 1 месяц. При необходимости через 2 недели лечение можно повторить. С профилактической целью препарат в дальнейшем применяется раз в полгода.

Кому необходимо отказаться от порошка для мужской силы

Несмотря на натуральность состава порошка, у препарата Перуанская Мака есть противопоказания. Средство не рекомендовано использовать лицам с индивидуальной непереносимостью компонентов, которые в нем содержатся.

При возникновении аллергической реакции от дальнейшего приема биологически активной добавки следует незамедлительно отказаться.

Мнение специалистов о средстве для потенции

О порошке Перуанская Мака отзывы врачей можно найти на официальном сайте, а также медпорталах. Многие специалисты используют биологически активную добавку в своей практике и уже давно отказались от назначения пациентам опасных для здоровья медикаментов.

Василий Федорович Кожевников (врач-андролог):

«Эректильная дисфункция в последнее время значительно помолодела и нередко встречается у мужчин, перешагнувших тридцатилетний рубеж. Связано это во многом с изменившимся образом жизни современного мужчины, который часто испытывает стрессы на работе, большое количество времени проводит в офисе, неправильно питается и имеет избыточный вес. Все эти факторы неизбежно приводят к развитию импотенции, лечение которой в ближайшем прошлом требовало длительной и упорной терапии. Большинство медикаментов для восстановления эректильной функции не только вредны, но и имеют краткосрочный результат. Что касается БАДов, то их терапевтическая эффективность проявляется только в комплексном лечении. Исключением среди этих средств является порошок Перуанской Маки, который, как показала практика, безопасен для здоровья и приносит высокие терапевтические показатели в независимости от того используется он, как монопрепарат или применяется наряду с другими лечебными средствами и способами.»

Леонид Дмитриевич Мишин (врач-уролог):

«Нередко причиной развития импотенции выступают заболевания мочеполовой сферы. К ним относятся простатит, уретрит, фимоз, баланопостит и т.д. Появление этих патологий в свою очередь связано с ослабленной иммунной системой. В комплексе с препаратами от мочеполовых инфекций я всегда прописываю своим пациентам Перуанскую Маку. Она позволяет восстановить защитные функции организма, ускорить процесс выздоровления и усилить потенцию.»

Что говорят покупатели о порошке

Мака Перуанская для мужчин отзывы получает не только от представителей сильного пола, но и от женщин, которым не все равно на состояние здоровья партнера.

Марина, 48 лет (Москва):

«У мужа после простатита начались проблемы в сексуальном плане. Он стал ужасно нервный и вообще перестал обращать на меня какое-либо внимание. К врачу идти он категорически отказывался, поэтому пришлось брать инициативу в свои руки. О Перуанской Маке я узнала из отзывов на форумах и решила заказать ее для мужа. Он долго отказывался пить порошок, но потом мне все же удалось его уговорить. Первые «сдвиги» начались уже после нескольких дней приема, а через неделю супруг стал в постели как в 20 лет. Ни я, ни тем более супруг не ожидали таких быстрых результатов.»

Дмитрий, 35 лет (Петрозаводск):

«Первые «осечки» в постели у меня появились полгода назад. Я решил не затягивать с проблемой и заказал Перуанскую Маку. Подкупил натуральный состав и отсутствие побочек. Средство реально работает, пропил порошок месяц и забыл о проблеме.»

Валентин, 53 года (Улан-Удэ):

«Хронический простатит дал о себе знать, и я перестал чувствовать себя мужчиной. Перуанскую Маку мне посоветовал мой врач. Пропил порошок курсом и заметил явные улучшения. Через несколько недель еще пропил одну упаковку, после чего ко мне полностью вернулась мужская сила, а чувствовать я себя стал как в 18 лет. Заказал еще одну упаковку для профилактики.»

Появившиеся в последнее время отрицательные отзывы наводят потребителей на размышления: Перуанская Мака развод или нет. Развеять сомнения позволяют реальные отзывы врачей и пациентов, испытавших эффективность биологически активной добавки на себе. Появление негативных комментариев можно объяснить тем, что невнимательные покупатели стали обладателями подделки, потому что приобрели средство на непроверенном ресурсе.

Где приобрести средство и не нарваться на подделку

Перуанскую Маку покупать рекомендуется на официальном сайте, в настоящее время имеет множество подделок. Продажей фальсифицированной биологически активной добавки занимаются однодневные сайты-мошенники, выдающие препарат-пустышку за оригинал. Именно поэтому следует заказать растительный порошок через официальную страницу производителя, ссылку на которую можно найти ниже. Преимуществом покупки препарата у фирмы-производителя являются регулярно проводимые акции, позволяющие купить Перуанскую Маку по сниженной стоимости.

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