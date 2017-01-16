ProstEro отзывы о препарате от простатита

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ProstEro — напиток от простатита при воспалении простаты, распространенном заболевании среди мужчин. В отличие от аналогичных лекарственных средств он не содержит в своем составе синтетических соединений, что никак не сказывается на его высокой действенности. Об инновационном препарате ProstEro отзывы покупателей успели разлететься по всему Интернету. Но насколько эффективно средство можно судить не только по комментариям потребителей, но и по результатам проведенных научно-медицинских исследований, а также мнениям специалистов.



Общая характеристика лечебного средства

Выпускается средство в виде концентрированных растительных капель, которые предназначены для приготовления лечебного напитка. По сути препарат ProstEro (ПростЭро) является биогенным комплексом, который не относится к медикаментам. Он изготовлен по специальной синергетической формуле, которая и определяет высокую эффективность биологически активной добавки.

Составляющие биогенного комплекса и их лечебные свойства

В состав Prost Ero входит порядка 30 активных компонентов, каждый из которых усиливает действие другого. Основными действующими веществами выступают:

бобровая струя;

пантовая кровь алтайского марала;

вытяжка красного корня ятрышника;

любисток лекарственный;

экстракт пчелиной огневки;

пчелиный подмор;

прополис.

Бобровая струя, представляющая собой секрет животного происхождения, применяется в медицине для лечения многих заболеваний, в том числе и простатита. Ее полезные свойства определяет уникальный состав, в который входят более 40 биологически активных соединений, среди них стероиды, ацетофенон, бензиловый спирт, борнеол и т.д. Животное пользуется «запасами» желез во время болезней или голодания, что позволяет ему восстановиться в короткие сроки. Научные исследования показали, что вещества, входящие в бобриную струю, оказывают мощный противовоспалительный и регенерирующий эффект. Они позволяют восстановить нормальную выработку гормонов и соответственно эректильную функцию (потенцию) мужчины.

Кровь пантов алтайского марала содержит в себе такие ценные вещества, как фосфолипиды и гормоноподобные элементы (стерины, нейтральные жиры), которые в сочетании с комплексом витаминов, аминокислот и минералов способствуют восстановлению гормонального баланса и мужской силы. Кроме этого, животный продукт содержит в себе большое количество железа, которое полностью усваивается организмом. Компоненты восстанавливают иммунную систему и способствуют устранению воспалительного процесса.

Красный корень ятрышника обогащен эфирными маслами, смолами, слизью, гликозидами, минералами, декстринами и белковыми веществами. Все составляющие в совокупности оказывают спазмолитическое, антибактериальное, противовоспалительное, противоотечное и мочегонное действие. Растительное средство широко применяется в лечении мужского бессилия. Экстракт корня не только снимает симптомы простатита, но и лечит недуг. В результате его местного воздействия улучшается кровообращение, подавляется патогенная микрофлора, которая выводится из организма вместе с уриной.

Любисток лекарственный является основным составляющим компонентом средств на растительной основе, которые применяются для лечения урогенитальных инфекций. Мощный природный антибиотик быстро подавляет очаг воспаления, снимает болевые ощущения и улучшает местное кровообращение. Растительное лекарство также широко применяется для лечения эректильной дисфункции у мужчин (импотенции).

Продукты пчеловодства также относятся к природным антибиотикам, которые способствуют снятию воспалительного процесса и запускают процесс регенерации тканей, поврежденных деятельностью болезнетворных микроорганизмов.

Остальные элементы, входящие в состав ПростЭро дополняют лечебные свойства главных компонентов и оказывают общеукрепляющее и тонизирующее действие.

Как действует препарат на организм мужчины

Через неделю после начала приема проходят боли и неприятные ощущения в паху. Спустя еще неделю нормализуется микция (мочеиспускание).

В результате после прохождения полного курса лечения (4-8 недель) биологически активные капли ПростЭро от простатита оказывают следующее действие на работу половой системы мужчины:

снимают отек и болевые ощущения;

улучшают местное кровообращение;

подавляют деятельность инфекционных агентов;

восстанавливают местное кровообращение;

укрепляют иммунную систему;

восстанавливают эректильную функцию;

восполняют запас витаминов, минералов и аминокислот;

заряжают энергией.

Такое комплексное воздействие на организм обеспечивается благодаря богатому и грамотно подобранному составу растительных компонентов.

Научные доказательства эффективности биогенного комплекса

В 2013 году медики проводили научное исследование, в котором приняли участие пациенты-добровольцы от 30 до 65 лет, имеющие проблемы с потенцией и страдающие простатитом. Тестируемые были разделены на две группы, одной из которых было предложено на протяжении месяца принимать препарат ПростЭро, а другой — его аналог.

Через три недели после начала испытаний были получены следующие результаты:

Название препарата ПростЭро Популярный заменитель Устранение болей 100% 10% Нормализация микции 97% 20% Восстановление потенции 95% 1% Повышение либидо 95% 0% Восстановление репродуктивной функции 85% 0%

Какие преимущества у препарата перед аналогами

Основными достоинствами биологически активного средства перед аналогами выступают:

отсутствие синтетических соединений;

высокая терапевтическая эффективность;

возможность использования в целях профилактики;

абсолютная безопасность и отсутствие побочных реакций;

комплексное воздействие на организм;

приемлемая стоимость.

ПростЭро способствует не только восстановлению эректильной функции и устранению воспалительного процесса в простате. Препарат способен полностью восстановить здоровье мужчины за счет нормализации гормонального фона и пополнения запасов аминокислот, витаминов, минералов и других жизненно важных микроэлементов.

Показания к применению лекарственного средства

ПростЭро показан к применению при следующих мужских проблемах:

воспаление предстательной железы;

аденома простаты;

вялая эрекция;

сниженное либидо;

ослабленный иммунитет;

гормональный сбой;

повышенная утомляемость.

Препарат также может быть использован в качестве витаминного комплекса для общего укрепления и оздоровления организма.

Схема лечения биогенным комплексом

Инструкция по применению ProstEro содержит следующую информацию:

Растворить 20 к. в 60 мл. воды. Выпить раствор на голодный желудок. Принимать 3 раза в день через равные промежутки времени.

Чтобы повысить биодоступность препарата, его рекомендуется использовать за полчаса до приема пищи. Он обладает хорошей абсорбцией, а его активные компоненты практически полностью усваиваются организмом.

Помимо концентрата производитель выпускает биогенный комплекс в капсулированной форме. Принимают капсулы по той же схеме, что и капли: 3 раза в день до еды по 1 шт.

Курс лечения составляет 30 дней. При необходимости лечение повторяют через 2 недели.

В профилактических целях биогенный комплекс применяют один раз в день в течение месяца.

Биологически активное средство не рекомендуется запивать чаем и другими напитками, содержащими танин, так как этот компонент значительно понижает усвояемость лекарства.

В период лечения также рекомендуется соблюдать диетотерапию с потреблением большого количества овощей, нежирных сортов мяса и рыбы, молочной продукции и продуктов, способствующих повышению потенции. Из рациона на время следует убрать жареную, соленую, острую, жирную, сладкую пищу и алкоголь, так как эта категория продуктов может значительно снизить эффективность препарата.

Противопоказания к использованию

Препарат противопоказан лицам со сверхчувствительностью к входящим в состав компонентам. При возникновении аллергической реакции лекарственное средство незамедлительно отменяют.

Мнения специалистов о препарате для лечения простатита

Михаил Львович, доктор медицинских наук, врач-уролог:

«Каждый второй мужчина после сорокалетнего рубежа сталкивается с такой патологией, как воспаление предстательной железы. Отсутствие своевременного лечения ведет к развитию аденомы простаты, которая в свою очередь больше чем в половине случаев перерастает в злокачественную опухоль. В своей практике я второй год использую биогенный комплекс Prost Ero, производимый в виде капсул и концентрированных капель на натуральной основе. Коллеги у меня интересуются, почему я рекомендую именно его своим пациентам. Многие фармпрепараты от простатита обладают высоким токсикометрическим показателем и способны вызывать множество побочных реакций, проявляемых в нарушении работы внутренних органов. В состав Prost Ero входят только безопасные биологически активные соединения, которые обладают высокой биодоступностью и эффективностью. Около 98% моих пациентов, страдающих острым простатитом смогли избавиться от патологии при помощи этого препарата».

Реальные отзывы потребителей о лекарственном средстве

Опытом использования препарата люди делятся не только на официальном сайте — можно найти о ProstEro отзывы и на форуме.

Ирина, 40 лет:

«О проблеме мужа я подозревала давно. Стали настораживать его ночные походы в туалет, повышенная нервозность и отказ от интимной близости. О своей болезни он отказывался категорически говорить, а уж тем более идти к врачу. Решила посоветоваться на форуме врачебной консультации с урологом. Мне попался высококвалифицированный специалист, который подробно объяснил, чем грозит моему мужу в последующем простатит, если его не лечить. Так как муж отказывался идти к врачу, он порекомендовал пройти курс лечения каплями ПростЭро. Супруг согласился пропить лекарство, потому что уж очень сильно по ходу его мучила болезнь. Через неделю он признался, что боли прошли и восстановилось нормальное мочеиспускание. После месяца лечения муж полностью избавился от этой болячки, а я вновь почувствовала себя желанной женщиной. Препарат реально творит чудеса. Хочется выразить огромную благодарность медикам, которые разработали это средство».

Игорь, 45 лет:

«Никогда не думал, что ко мне прицепится такая зараза. К врачу идти не решался. О капсулах ПростЭро узнал через интернет и решил сразу же заказать. На пятый день начали стихать боли и сократились позывы в туалет. На третьей неделе я почувствовал себя совсем другим человеком. Прошли не только симптомы, я стал ощущать прилив внутренних сил. Эрекция полностью восстановилась и мне кажется, что даже либидо немного усилилось. Не буду расхваливать тут препарат, хочу сказать, что эта штука действительно работает».

Где продается ProstEro оригинал

Биологически активный комплекс ProstEro купить можно на официальном сайте (ссылку см. ниже). В аптеках и сторонних интернет-площадках лекарственный препарат на сегодняшний день не продается, так как производитель не сотрудничает с посредниками. Несмотря на это многие интернет-магазины продают лекарство, выдавая его за оригинал. Обычно на таких сайтах на ProstEro цена снижена, что сразу должно насторожить покупателя. Недобросовестные интернет-ресурсы поставляют на рынок фальсификат, после приобретения которого потребители начинают утверждать, что ProstEro развод. Чтобы не стать очередной жертвой мошенников, препарат стоит заказывать только через официальный источник.

Купить ПростЭро в Украине и других странах СНГ также можно только через сайт производителя.