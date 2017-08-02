

Причины развития патологий опорно-двигательного аппарата нередко связаны с разрушением хрящевой ткани и недостаточной выработкой синовиальной жидкости суставами. Препарат Сустафаст отзывы, о котором успели оставить сотни пациентов, является средством нового поколения для лечения и профилактики заболеваний суставов.

Общая характеристика препарата Сустафаст

Средство Сустафаст представляет собой хондропротектор в виде геля для местного применения. В состав входят только натуральные компоненты, поэтому его активные вещества, проникая в кровоток, не оказывают негативного воздействия на внутренние системы организма.

Эффективность препарата подтверждена клиническими исследованиями и сертификатами качества.

Активные компоненты и свойства средства

В состав геля Сустафаст для суставов входят следующие биологически активные элементы:

вытяжка из сабельника болотного;

жир печени акулы;

глюкозамин;

экстракт хрящей африканского бизона.

Вытяжка из сабельника болотного широко используется в терапии болезней опорно-двигательного аппарата. В ней содержатся дубильные вещества, эфирные масла, различные кислоты, флавоноиды, витамины, минералы, микро- и макроэлементы, которые оказывают противовоспалительное и питательное действие, снабжая хрящевую ткань всеми необходимыми веществами. Кроме этого, растительный компонент улучшает местное кровообращение, что позволяет эффективно устранить локальные застойные процессы.

Жир печени акулы включает в свой состав фосфор, калий, йод, кобальт, ретинол, токоферол, ниацин и аминокислоты, которые не только питают соединительную ткань, но и устраняют воспалительные процессы, а также улучшают местное кровообращение.

Глюкозамин является составляющим веществом хрящевой ткани. Его дефицит в суставах приводит к воспалительным процессам и уменьшению выработки синовиальной жидкости. Именно поэтому компонент выступает своего рода строительным материалом для хрящей и отвечает за их состояние.

Экстракт хрящей африканского бизона является источником хондроитина, который также является строительным веществом для соединительной ткани. Он участвует в выработке коллагена и синовиальной жидкости. Благодаря этой функции ткани удерживают влагу внутри, остаются упругими и обретают амортизирующее свойство из-за наличия естественной смазки между суставами.

Активные компоненты хондропротектора оказывают комплексное воздействие, а их наночастицы глубоко проникают в структуру тканей, чем и объясняется высокая эффективность препарата местного действия.

Показания к использованию

Хондропротектор местного действия предназначен для лечения и профилактики следующих патологий опорно-двигательного аппарата:

артрит;

артроз;

ревматизм;

радикулит;

остеохондроз.

Хондропротектор следует использовать при первых же проявлениях заболевания для более быстрого и высокого терапевтического воздействия.

Принцип действия хондропротектора

Гель Сустафаст при курсовом приеме оказывает следующее воздействие на хрящевую ткань:

улучшает местное кровообращение;

снимает воспалительные процессы;

питает клетки хряща полезными веществами;

способствует выработке синовиальной жидкости;

уменьшает болевые ощущения и отеки;

устраняет неподвижность суставов;

запускает регенерирующие и восстановительные процессы.

Регулярное использование хондропротектора позволяет полностью восстановить суставы.

Проведенные клинические исследования

На протяжении полугода проводилось исследование терапевтического действия геля Сустафаст, в ходе которого приняло участие более 2000 добровольцев, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата воспалительного характера. В результате испытаний препарат показал высокую лечебную эффективность. Крем Сустафаст быстро снимает боль после нанесения, возвращая подвижность суставам в 100% случаев.

Также в ходе клинических исследований 98% участников удалось полностью избавиться от таких патологий, как артрит и артроз и восстановить хрящевую ткань.

Сравнение с аналогами

На фармацевтическом рынке представлен огромный ассортимент хондропротекторов местного действия. Однако, как показала практика, они обладают низкой эффективностью, не избавляют от заболевания и должны применяться только в комплексной терапии с препаратами системного действия.

В отличие от них хондропротектор Сустафакс может быть использован как монопрепарат на начальной стадии развития болезни.

Преимущества над аналогами

В отличие от аналогов Сустафаст обладает большим списком преимуществ, основными из которых выступают:

100% натуральный состав;

безопасность применения;

высокая терапевтическая эффективность;

долгосрочный результат.

Хондропротектор помогает не просто временно снять симптомы болезни, а устраняет причины ее возникновения.

Как правильно использовать средство для суставов

Инструкция по применению рекомендует использовать гель для суставов Сустафаст по следующей схеме:

Нанести небольшое количество средства на чистые и сухие кожные покровы в проблемной зоне. Втереть гель массирующими круговыми движениями до полного впитывания. Использовать до 3 раз в сутки в течение 1-1,5 месяцев.

Для получения более эффективного терапевтического действия следует после полного впитывания препарата наклеить пластырь, который идет в комплекте вместе с хондропротектором.

Кому нельзя использовать препарат

Хондропротектор местного действия противопоказан пациентам с индивидуальной непереносимостью натуральных компонентов, вошедших в состав. При возникновении аллергической реакции от дальнейшего использования средства рекомендовано отказаться.

Что говорят врачи о хондропротекторе

О хондропротекторе Сустафаст для суставов отзывы оставляют не только пациенты, но и врачи, использующие его в своей практике.

Иван Алексеевич Рубаков (врач-ортопед):

«Малоподвижный образ жизни, ожирение, возрастные изменения неизбежно ведут к износу хрящей и уменьшению выработки синовиальной жидкости, которая выступает смазкой для суставов. В результате этого возникают воспалительные процессы, которые и приводят к разрушению соединительной ткани. Отсутствие своевременного лечения приводит к частичной или полной потери подвижности суставов и соответственно инвалидности. Чтобы этого не допустить, необходимо своевременное лечение, которое включает в себя диетотерапию и применение хондропротекторов. Одним из наиболее эффективных современных препаратов местного действия является Сустафаст. Он быстро действует и позволяет в короткие сроки восстановиться поврежденным тканям».

Сергей Николаевич Сальников (врач-артролог):

«Основными причинами возникновения артрозов и артритов выступают травмы суставов, переохлаждение, высокие физические нагрузки, избыточный вес, нарушение обмена веществ и т.д. Вышеперечисленные факторы ухудшают питание суставов, что в свою очередь приводит к развитию воспалительного процесса и разрушению хрящевой ткани. Остановить процесс разрушения, и полностью восстановить суставы способен инновационный хондропротектор Сустафаст. В своей практике я использую его больше года, и за все это время он показал высокую терапевтическую эффективность».

Илья Геннадьевич Мартыненко (врач-ревматолог):

«Сустафаст я рекомендую всем моим пациентам при первых симптомах артрита и артроза. Препарат не только совершенно безопасен, но и имеет высокую терапевтическую эффективность, доказанную временем. На начальной стадии болезни суставов он помогает полностью восстановить поврежденную ткань, а при запущенной форме патологии останавливает дальнейшее развитие разрушающего процесса и приносит значительное облегчение больному».

Отзывы пациентов о препарате

О средстве охотно оставляют отзывы покупатели, которые делятся личным опытом использования хондропротектора и результатом его применения.

Марина, 48 лет (Дзержинск):

«Два года назад получила травму колена, после чего начали преследовать тупые боли при смене погоды. Со временем боль начала проявляться и без видимой на то причины. Я стала ощущать дискомфорт во время ходьбы и начала хромать. Обратилась к ортопеду, который мне поставил неутешительный диагноз — «артроз колена». Он сказал, что в моем случае не все так плохо и пообещал полностью вылечить поврежденный сустав. Врач прописал мне Сустафаст купить который оказалось не так просто. В аптеках он не продается, поэтому его можно заказать только у производителя через интернет. Препарат я получила довольно быстро, заказ пришел уже на пятый день. Средство действует почти мгновенно, боль как рукой снимает уже через 10 минут. Пролечилась препаратом 1,5 месяца, после чего вообще забыла о болях и хромоте. После этого я сделала рентген, который показал, что сустав восстановился на 98%. Врач сказал, что препарат необходимо применять каждые полгода для профилактических целей, что я сейчас и делаю».

Александра, 52 года (Санкт-Петербург):

«Проблемы с суставами у меня начались после 50-ти. При резком движении стала испытывать острую боль в области тазобедренного сустава. Я сразу же обратилась к доктору. Мне прописали противовоспалительные препараты и хондропротекторы. Пролечилась я несколько месяцев, но улучшений так и не наступило. Я поняла, что на врачей надежда плохая и нужно как-то самой искать способы лечения. О Сустафаст узнала на медицинском форуме от врача. После недели применения стала чувствовать себя значительно лучше, а через месяц уже бегала как девочка. Хочется выразить благодарность тому врачу, который мне посоветовал этот препарат».

Анатолий, 60 лет (Красноярск):

«Все началось с того, что у меня начали неметь пальцы на руках, а со временем появилась и тупая боль. Я сразу понял, что это симптомы артрита, так как им страдал мой отец. К врачу обращаться не хотелось, и я решил лечиться самостоятельно. Мой давний приятель мне посоветовал Сустафаст, которым он лечился от артрита локтевого сустава. Хочу отметить, что симптомы заболевания средство снимает практически мгновенно, а вот чтобы полностью вылечиться от болезни нужно его использовать не менее 1,5 месяцев».

В последнее время о препарате для восстановления суставов можно встретить отрицательные отзывы, в которых покупатели утверждают, что Сустафаст развод и совершенно не помогает. Негативное мнение о геле отдельных пациентов связано с появлением на рынке большого количества подделок. Люди покупают препарат-пустышку на сомнительных ресурсах, который не имеет ничего общего с настоящим хондропротектором.

Некоторые потребители считают, что на препарат Сустафаст для суставов цена необоснованно завышена. Высокая стоимость продукта связана с трудоемкостью добычи активных компонентов и сложностью изготовления средства.

Где купить хондропротектор

Сустафаст купить в аптеке нельзя, так как производитель не сотрудничает с посредниками. Приобрести хондропротектор можно только на официальном сайте компании, которая занимается его производством и продажей.

Производитель предупреждает, что несет ответственность только за препарат, приобретенный на его официальной странице. Покупая гель на стороннем ресурсе, потребитель рискует не только деньгами, но и здоровьем.

Чтобы заказать средство через официальный сайт, достаточно перейти по ссылке, представленной ниже и заполнить короткую форму с указанием имени и номера телефона. Доставка и оплата посылки производится через ближайшее отделение почты.

На странице производителя можно найти много полезной информации о средстве: реальные отзывы врачей и покупателей, состав, способ применения, срок годности, условия хранения и т.д. На Сустафаст цена указана на официальном сайте. В настоящее время от производителя действует акция, позволяющая купить хондропротектор по более выгодной стоимости.

