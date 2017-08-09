Такие изъяны на коже ног, как царапины, сосудистые звездочки и синяки вынуждают многих девушек и женщин носить капроновые чулки даже в жаркое время года. Средство Top Model Secret отзывы о котором успели оставить покупательницы, испробовавшие его на себе, решает с легкостью эти проблемы раз и навсегда.

Что представляют собой жидкие колготки Top Model Secret

Последняя разработка в области косметологии Top Model Secret представляет собой маскирующий крем, известный как жидкие колготки. Он визуально создают эффект настоящих капроновых изделий, эффективно маскируя все изъяны кожи и делая ноги привлекательнее и стройнее. Крем идеально подходит для жаркой погоды, так как позволяет носить открытую обувь и не вызывает дискомфорта, в отличие от настоящих колготок. В креме не содержится вредных веществ, поэтому он может использоваться беременными и кормящими женщинами. Безопасность средства также была подтверждена дерматологическими исследованиями.

Какие компоненты входят в состав

Основными компонентами крема колготок выступают светоотражающие частицы, полученные из жемчужной крошки. Именно они и маскируют все дефекты кожи, делая ее идеально гладкой и неотразимой.

Дополнительно средство содержит увлажняющие вещества и витамины, которые бережно ухаживают за кожными покровами, эффективно устраняя сухость и шелушение.

Результаты применения жидких колготок

Крем-колготки является идеальным вариантом для летних прогулок и вечеринок и идеальной альтернативой для офисных работников, где имеется строгий дресс-код.

После нанесения Top Model Secret колготки практически мгновенно впитываются, приобретая ровный оттенок телесного цвета. Иллюзорный эффект капроновых изделий достигается за счет жемчужной крошки и пигментных веществ.

Кожа ног делается не только визуально красивой, но и становится гладкой и бархатистой на ощупь за счет увлажняющих компонентов и витаминов, питающих ее.

Средства аналогичного действия

Многие женщины считают, что Top Model Secret жидкие колготки являются аналогом кремов с эффектом автозагара. На самом деле это мнение в корне ошибочное.

Как правило, средства для автозагара смотрятся неестественно, так как они неровно ложатся на кожу, оставляя разводы.

Другими недостатками таких кремов выступают их неустойчивость к влаге, некоторые из них долго впитываются и пачкают одежду. Нередко они способны провоцировать аллергические реакции из-за содержания в своем составе вредных пигментов. Поэтому большинство косметических средств такого типа получают отрицательные отзывы от покупательниц.

В последнее время появились множественные аналоги, производители которых заверяют, что их средство лучше конкурентов. Однако, как показывает практика, они не выдерживают и первой проверки. Люди, испробовавшие их на себе, отмечают, что крема, лосьоны и спреи с эффектом виртуальных чулок боятся высоких температур, воды, плохо ложатся, забивают поры и оставляют повсюду следы. Чтобы смыть такие средства, перед пользователями встает настоящая проблема, так как есть высокая вероятность перепачкать все вокруг.

Преимущества над другими средствами

В отличие от автозагаров и обычных капроновых изделий Top Model Secret обладает рядом достоинств, основными из которых выступают:

безопасный состав;

равномерность нанесения;

дополнительный уход и увлажнение;

«естественный» эффект колготок;

устойчивость к воде и влаге;

приемлемая стоимость;

легкость нанесения и последующего устранения.

Крем-колготки эффективно скрывают абсолютно все дефекты, при этом не вызывая никакого дискомфорта даже в очень жаркую погоду. В отличие от аналогов средство не течет при высоких температурах и не пачкает одежду. Его легко можно смыть при помощи теплой воды и геля.

Основным преимуществом Top Model Secret является возможность носить их с открытым типом обуви и при этом не беспокоиться о том, что колготки могут в любой момент прийти в негодность, как это часто случается с обычными капроновыми изделиями.

Как использовать крем колготки

Жидкие колготки просты в применении и не нуждаются в специальной технологии нанесения. Достаточно принять душ, насухо вытереть кожу ног и равномерно распределить тонким слоем средство по всей поверхности конечностей, включая пальцы.

Перед нанесением рекомендовано провести процедуру по удалению волосков для того, чтобы средство равномерно легло и максимально естественно смотрелось на ногах. Однако нужно учесть, что сразу же наносить крем после депиляции или бритья не следует, так как есть высокая вероятность появления на покровах раздражения.

Одеваться можно практически сразу после нанесения колготок, выждав примерно полминуты.

Когда не следует применять крем

Несмотря на безвредный состав жидких колготок, их не рекомендовано применять в следующих случаях:

аллергические реакции;

дерматиты;

свежие царапины и ссадины.

Кожные покровы должны быть полностью здоровыми без намека на нарушения их целостности.

Состав Top Model Secret считается гипоаллергенным, однако в некоторых случаях возможно появление раздражения и покраснений, что говорит об индивидуальной непереносимости средства. В таком случае целесообразнее отказаться от его использования.

Что говорят модницы об инновационных колготках

Жидкие колготки отзывы о которых заполонили весь интернет, стали очень популярны. Некоторые женщины уже не представляют, как раньше обходились без них.

Марина (Абинск):

«Об этом удивительном средстве слышала давно, но никак не решалась на покупку, все же стоит не дешево. Но когда я увидела жидкие колготки вживую на подруге, то все сомнения сразу же отпали. Они смотрятся настолько реалистично и в тоже время ненавязчиво, что, кажется на ногах воздушные чулки. Никаких разводов и подтеков. Кожа идеально гладкая и нежная. Заказала сразу несколько тюбиков по акции».

Людмила (г. Азов):

«В последнее время только и успеваю ловить взгляды мужчин, которые буквально пялятся на мои ножки. Мой секрет кроется в жидких колготках, о которых я узнала совершенно случайно. Раньше я пользовалась автозагаром, но ни разу не удалось напасть на удачный. Равномерного оттенка с помощью них добиться было почти не реально. Вначале и к этому крему я отнеслась скептически, но когда лично попробовала, была просто в восторге от результата. Самое главное, что они быстро впитываются и не оставляют никаких следов, да и ложатся они очень ровно».

Ирина (г. Балабаново):

«Из-за сосудистых звездочек было стыдно выйти из дома без чулок. В жаркую погоду их не наденешь, а вот автозагар почти совсем не помогал скрывать изъяны ног. О жидких колготках узнала из рекламы. Думала, что это новый усовершенствованный автозагар, но крем оказался далек от него по эффекту. С ним я забыла о своей проблеме. Кожа идеально гладкая с приятным бронзовым оттенком, приближенным к естественному».

Мария (г. Губкин):

«Думала, что жидкие колготки купить можно в любом косметическом магазине. Оказалось, это не так просто. Подруга посоветовала именно Top Model Secret, а на других производителей сказала, что лучше не обращать внимания. Пришлось заказывать через интернет, так как в магазинах их не продают. Настоящий крем можно найти только на официальном сайте. Если покупать через магазины посредников есть большой риск нарваться на подделку. Сама я всех этих нюансов не знала, так подруга сказала. Она скинула мне ссылку официального производителя, я оформила заявку и где-то через неделю получила свою посылку. В этот же день проверила средство на деле. Честно говоря, не ожидала такого потрясающего эффекта. Кожа ног мгновенно преобразилась и приняла приятный, равномерный оттенок. Сейчас жалею, что не заказала сразу несколько тюбиков, когда на крем была большая скидка».

Лариса (Краснодар):

«Жидкие колготки решила попробовать ради интереса, уж очень люблю всякие модные новинки. А теперь пользуюсь ими каждый день, так как более удобного и практичного средства я не встречала. Это не только очень красиво и естественно смотрится, но еще и экономично. После каждой зацепки чулки становятся непригодными к носке и их приходится выкидывать, а тут ты каждый день в новом наряде и никакие зацепки уж точно не грозят».

Почему эксперты моды выбирают этот бренд

Реальные отзывы средстве для скрытия дерматологических дефектов охотно оставляют не только обычные покупательницы, но также и представительницы шоу бизнеса, а также эксперты моды. Они делятся своими секретами использования и рекомендуют крем всем модницам, которым не все равно, как выглядят их ноги.

Ольга Бузова:

«С удовольствием пользуюсь Top Model Secret, для меня они стали настоящим спасением во время съемок. Синячки, царапины, да и просто шелушение в прошлом. Я сама без ума от того, как выглядят мои ножки после нанесения крема. Благодаря светоотражающим частицам мне кажется они смотрятся даже стройнее. Пробовала до этого спрей с подобным эффектом, но опыт закончился достаточно плачевно, поэтому мой выбор — Top Model Secret».

Ксения Бородина:

«Я думаю, многие замечали, что модели имеют безупречно гладкие и неотразимые ноги. Такой эффект абсолютная заслуга инновационных виртуальных колготок. Лично у меня без них не проходят ни одни съемки. В настоящее время имеется большой ассортимент косметического продукта такого типа, но лично я рекомендую Top Model Secret. Они не только идеально ложатся на ноги, но и легко «снимаются». Плюс ко всему в их составе нет вредных компонентов, способных пересушивать кожу. На мой взгляд, это лучшее, что может предложить на данный момент индустрия красоты».

Как не нарваться на подделку и приобрести оригинал

В последнее время можно встретить не просто комментарии, а целые негативные обзоры, в которых утверждается, что жидкие колготки не что иное, как развод. Такое мнение о креме не имеет ничего общего с инновационным продуктом. На рынке имеется большой выбор средств от различных производителей, выдающих обычный автозагар в виде стика, салфеток, крема и спрея за жидкие колготки. Однако такие средства по консистенции больше напоминают жирный тональный крем, который не только пачкает одежду, течет, оставляет разводы, но и выглядит далеко не естественно. Поэтому многие потребители находятся в замешательстве и не знают, где купить жидкие колготки хорошего качества.

Чтобы не стать жертвой недобросовестных маркетологов и продавцов подделок, Top Model Secret рекомендовано заказать на официальном сайте производителя, который производит свой продукт по запатентованной формуле, не имеющей аналогов.

Ссылка на официальный сайт предоставляется в конце обзора. На сайте можно узнать более подробную информацию о креме, почитать отзывы покупателей и узнать действующую стоимость.

При желании сделать заказ на странице производителя достаточно будет заполнить короткую форму, в которой предлагается указать свои данные: имя и номер телефона. В течение нескольких минут после заполнения рекомендованных пунктов, с клиентом связывается продавец консультант компании, у которого можно узнать всю интересующую информацию и оформить заявку на покупку.

