На самом деле многие жители задаются довольно простым вопросом, а как же получить кредит, если у тебя плохая кредитная история. Причин может быть несколько: просроченные платежи по кредитам в банке, арест имущества и масса других проблем.

Ответ довольно прост: как на каждый товар есть свой покупатель, так и на каждого заемщика есть своя организация, которая может поверить в вас и предоставить займ, даже если у вас совсем плохая кредитная история.

Стоит помнить, что в вашей жизни или финансовом плане должно что-то измениться, что бы займ был оплачем в кратчайшие сроки и потом у вас не было проблем.

Список организаций, которые могут предоставить кредит с плохой кредитной историей:

Credit Kasa

Miloan

MyCredit

Вы можете быстро найти эти организации в поисковых системах и отправить им заявку. Стоит отметить, что плохая кредитная история — это не приговор, а просто формальность, которую можно исправить! Желаем вам удачи.